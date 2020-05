Despacho 505: Muere laboratorista del Hospital Militar caso sospechoso de Covid-19

El laboratorista de 43 años murió en su casa que alquilaba en Managua. Personal del Hospital Militar llegó a realizar el levantamiento del cuerpo y siete horas más tarde lo entregaron en un ataúd sellado con orden de entierro inmediato.

Un laboratorista de 43 años del Hospital Militar, originario de la Isla de Ometepe, falleció la tarde de este domingo en su casa de habitación en Managua a causa de “neumonía”, según consta en acta de defunción. Sin embargo, familiares confirman que desde hace dos semanas presentaba síntomas de Covid-19.

Personal del Hospital Militar llegó a realizar el levantamiento del cuerpo a las tres de la tarde y siete horas más tarde entregaron el cuerpo a sus familiares en un ataúd sellado con orden de entierro inmediato.

“Él falleció en la casa que alquilaba en Managua a las tres de la tarde y personal del hospital donde él trabajaba llegó inmediatamente a retirar el cadáver y lo entregaron a las 10:00 p.m., en un ataúd sellado y ordenaron que su funeral se hiciera de manera inmediata”, dijo a Despacho 505 un hermano del fallecido.

A las 10 de la noche salieron de Managua hacia Belén, Rivas donde fue sepultado pasada la medianoche. El cuerpo fue trasladado en un carro fúnebre custodiado por una ambulancia.

HUBO NEGLIGENCIA

En el acta de defunción se menciona que el laboratorista de 43 años, falleció por “neumonía”, pero sus familiares consideran que la causa de muerte está vinculada al Covid-19 ya que era un caso sospechoso.

“Él era bioanalista clínico, tomaba muestras de sangre en el laboratorio del Hospital Militar y hace dos semanas presentó síntomas similares a los del coronavirus. Él le dijo a su jefa inmediata que se sentía un poco agripado con dolor de cabeza, y que le diera algún subsidio porque no sentía bien. Pero la repuesta que le dieron es que no se preocupara que era una gripe sencilla”, reveló otra hermana del laboratorista.

Estando enfermo su hermano continuó trabajando y hasta el 13 de mayo cuando su estado de salud había empeorado y las autoridades del hospital decidieron enviarlo de vacaciones, pero sin realizarle la prueba del Covid-19.

“Él pedía que le hicieran la prueba y no quisieron y solo le hicieron una placa para observar sus pulmones y eso es lo que a nosotros nos duele porque donde él dio la vida por los demás pacientes, no le quisieron hacer la prueba”, declaró la hermana a Despacho 505, quien por temor a represalias pide no ser identificada.

Sus familiares insisten en que el Hospital Militar, donde la víctima trabajó por cinco años, se negó a realizarle la prueba del Covid-19. El bioanalista dejó en la orfandad a tres hijos menores de edad, incluyendo a un niño de 4 años.

Este sería el segundo fallecido que estaría vinculado al Covid-19 en el departamento de Rivas.