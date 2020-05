La dictadura Ortega-Murillo, através del Ministerio de salud, llegó a quejarse de las sanciones ante la organización mundial de la salud, OMS que realiza su 73 Asamblea general este 18 y 19 de mayo.



Estados Unidos y la Unión europea han sancionado a funcionarios sandinistas ligados a la represión de abril del 2018, por violar los derechos humanos de los nicaragüenses.



El informe que leyó el MINSA, ante la OMS, exige "la no utilización de la Salud, por parte de ninguna potencia u organismo, para presiones políticas y económicas a nuestro país".



"Es inaceptable que mientras hablamos de unidad de los países en la lucha contra la pandemia, existan quienes hablen de sanciones a los países que luchamos por mantener nuestra soberanía y el respeto a las decisiones de nuestros pueblos como es el caso de Nicaragua" reclamó el MINSA ante la Asamblea general de la OMS. El informe fue distribuido através del correo electrónico de la sancionada Rosario Murillo y no especifica el nombre del funcionario del MINSA que dio lectura a esta declaración ante la Asamblea de la OMS.

"La preocupación fundamental de Daniel Ortega es y siguen siendo las sanciones a su familia y sus allegados, lo que le duele es su dinero. No le duele el pueblo nicaragüense, no le duele sus seguidores a Ortega, no le duelen los empleados públicos a los que ha arriesgado, no le duele nadie, ni siquiera los policías y sus paramilitares les duele, porque ahi los tiene exponiéndose en los cementerios" analizó la exministra de salud Dora María Téllez .



El MINSA aseguró ante la OMS que "han asegurado la atención y seguimiento a los casos y contactos de covid-19 que se han reportado" pero no especificaron cuántos casos hay hasta la fecha, ni tampoco cuántas pruebas han realizado.

"Se ha dado seguimiento a 42,236 viajeros que han ingresado al país, que permanecen en resguardo responsable y cuidadoso durante 21 días" indica el informe ante OMS.



El Ministerio de salud menciona que elaboraron un protocolo de prevención y contención ante el coronavirus "con el acompañamiento de la OPS Nicaragua, para asegurar la vigilancia, detección temprana de los casos sospechosos y confirmados, garantizar el diagnóstico, la atención médica y disminuir las complicaciones, con el fin de reducir la mortalidad en los pacientes graves".



Aunque los informes del MINSA sobre el avance de la enfermedad son limitados, escuetos y ahora los brindan una vez a la semana, el MINSA manifestó ante la OMS que implementaron "un plan de comunicación permanente, dirigido a la población, los trabajadores de la salud, viajeros y medios de información".

Para la exministra de salud Dora María Téllez, esa declaración del MINSA deja en evidencia "la total y absoluta negligencia con la que ha actuado Ortega"



"Todos los países esperan ahí escuchar cosas serias, no cuántas visitas domiciliarias, sino cuántas pruebas se han hecho, cuál es el resultado de esas pruebas, cuántas personas hay enfermas, cuál es la mortalidad, cuál es la letalidad, cuál es la situación del personal de salud. Pero lo que vemos es que el gobierno de Nicaragua, llegó hacer ahi, lo que hace Daniel Ortega y Rosario Murillo, que cuando aparecen, es a mentir" manifestó Téllez.



El régimen sandinista abogó ante la OMS para que se dé la inclusión de Taiwán ante este organismo. Taiwán ha mantenido una cooperación incondicional con Daniel Ortega.