Azucena Castillo y José Pallais cuestionan cierre de frontera de Peñas Blancas que ordenó Ortega

La diputada del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, Azucena Castillo y el doctor José Pallais de la Alianza Cívica, cuestionaron el cierre de la frontera de Peñas Blancas, que ordenó el dictador de Nicaragua Daniel Ortega Saavedra, quien puso un tranque por no aceptar medidas sanitarias que ha tomado Costa Rica para el transporte pesado. Ambos le dieron la razón a Costa Rica porque no es justo que un país que no ha cumplido con medidas de prevención y contención del virus, ahora le haga exigencias al que está protegiendo a sus ciudadanos.

Para Castillo, el régimen sandinista "en vez de aceptar" que hay un profundo problema de información y de implementar las medidas de control y de precaución que todos los países han tomado, "nosotros muy campantes salimos ahí retaleando contra Costa Rica y le cerramos la frontera”.

Castillo considera que, si "Ortega está preocupado por la economía, debería de estar preocupado por la salud que tiene relación con el comercio".

“Yo entiendo que Costa Rica lo que hizo fue decir, si no cumplís con estas restricciones pues no van a poder entrar las personas que mandés con tus transportes y eso lo deben de entender los transportistas que no solo Costa Rica, ya la OMS dijo que se tiene ver el tema del comercio, no solo en el comercio transfronterizo sino también el comercio aéreo y en el trasporte marítimo" dijo Castillo al darle la razón a Costa Rica por las medidas y requisitos que solicita para el ingreso al país del transporte con mercadería.

Por su parte el abogado José Pallais de la Alianza Cívica expresó que “Ortega el día de ayer trato de trasladar toda la responsabilidad a Costa Rica obviando la gravísima situación que él ha provocado en Nicaragua. Definitivamente los costarricenses, todos los centroamericanos y el mundo están muy preocupados por la forma irresponsable y negligente con la que se ha manejado la pandemia en nuestro país, porque definitivamente corren el riesgo de que la contaminación tenga su foco en el país cuando los otros países han tomado y aplicado las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y aquí no” expresó Pallias.

“Nicaragua se convierte en un exportador del virus ese es el trasfondo de toda la situación y Ortega no reconoce su propia responsabilidad, trata de ocultar y trasladar a nuestros vecinos, desconociendo que esa medida que él ha tomado y las correspondientes aplicaciones que ha hecho Costa Rica ante la irresponsabilidad en el manejo del comercio centroamericano por parte de Ortega, va a causar grave perjuicio a todos los nicaragüenses, va a obstaculizar nuestras exportaciones, menos ingresos de divisas para el país, va a provocar escasez de muchos productos que vienen del mismo Costa Rica” advirtió Pallias.