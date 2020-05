Despacho 505: ¿El Minsa debe permitir velas de personas que no mueren por Covid-19? Esto dicen los expertos

10:41 a.m.

El Minsa ordena entierros exprés, incluso de noche, que causan pánico y levantan sospechas de todo tipo. Preguntamos a expertos si debería velarse a las personas que mueren por causas ajenas al Covid-19 y esto es lo que dicen.

La mujer que llora acaba de perder a su madre. Sufría diabetes y, tras ocho años de batallar contra la enfermedad, su cuerpo no resistió más. Fue declarada fallecida a las 9 de la mañana en un hospital de Managua y cuatro horas después su cadáver es trasladado al cementerio. Hay dolor, indignación y rabia en el llanto de su hija que viaja detrás del carro fúnebre. No le dieron tiempo para despedirse, tampoco podrá presenciar el entierro, como se acostumbra. Siente impotencia. Reclama porque la muerte de su madre no está relacionada al Covid-19.

El drama de esta familia se repite en decenas de hogares en Nicaragua donde la muerte ha llamado a la puerta en medio de la pandemia. También expone los errores que ha cometido el Ministerio de la Salud (Minsa) al reducir a la mínima expresión la información sobre el coronavirus en Nicaragua, en este caso sobre el protocolo establecido para el manejo de las defunciones por Covid-19 o por otras causas.

Por el contrario, el Minsa ordena entierros exprés, incluso de noche o madrugada, que causan pánico y levantan sospechas de todo tipo: subregistro de casos, carencia de morgues y falta de capacidad para emitir diagnósticos fiables.

Fuentes del Hospital Lenín Fonseca han revelado que la orientación de las autoridades es que cualquier persona que muera sea sepultada de inmediato, se tenga o no un diagnóstico de Covid-19.

El epidemiólogo Leonel Argüello indica un paciente fallecido por cualquier otra causa que no sea sospechosa de Covid-19 “debería poder velarse, al menos por familiares cercanos, guardando todas las medidas de prevención”.

El doctor Rafael Amador, también especialista en epidemiología, considera que si no hay sospechas ni confirmación de Covid-19, en una fase inicial de pandemia podría permitirse a los familiares de pacientes fallecidos celebrar velas y entierros, siempre que se guarden las medidas de distanciamiento social, así como el uso de mascarillas, lavado de manos, uso de alcohol en gel, “para evitar el contagio entre los asistentes”.

No obstante, considera que en la etapa que se encuentra el coronavirus en Nicaragua, lo más recomendable es no celebrar funerales, como medida de prevención.

“Todo esto debería ser explicado por las autoridades, así la gente no especula. Además, todos se prepararían mejor, se evitarían más contagios y se disminuiría el nivel de zozobra”, resaltó Amador en alusión a lo que provocan los entierros exprés en horas de la madrugada y la desconfianza en los diagnósticos sobre la causa de muerte.

¿POR QUÉ SE PROHÍBEN FUNERALES PARA FALLECIDOS POR COVID-19?

Si se siguen los protocolos de desinfección y sellado del ataúd de un fallecido por Covid-19 no se requiere ordenar entierros inmediatos, sostiene el epidemiólogo Leonel Argüello.

“No es necesario salir corriendo a enterrarlo, tampoco sepultarlo de noche o de forma secreta, como se ha visto durante las últimas semanas a través de vídeos que comparten los pobladores”, explica el especialista, aunque deja en claro que tener contacto con el cadáver no puede ser permitido bajo ninguna circunstancia.

Lo que sí considera oportuno es que las personas adquieran conciencia del riesgo al contagio que representa celebrar un velorio o ir en grupo hasta el cementerio, porque se propicia el contacto entre personas.

Sin embargo, “si se organiza bien (el funeral) con las medidas de protección bien estrictas sería posible que más de un familiar acuda al cementerio”, indica.

Argüello menciona que, aunque el entierro inmediato forma parte del Protocolo del Minsa, estando el cadáver dentro de la bolsa y con cloro afuera las probabilidades de contagio al estar en contacto con el ataúd son prácticamente nulas.

Insiste en que los sepelios exprés o nocturnos solo aumentan el miedo entre los ciudadanos, principalmente por la poca información que ha brindado el Minsa sobre este tema.

MANEJO CORRECTO DE CADÁVERES

El cadáver de una persona que con causa de muerte probable o confirmada de Covid-19 es altamente contagioso, principalmente para quien lo atiende.

La guía técnica orienta bañar el cadáver con cloro y colocarlo dentro de una bolsa plástica que quede hermética antes de depositarlo dentro del ataúd que, a su vez, debe ser sometido a desinfección y luego sellado.

“Los principios de precaución y dignidad humana se deben cumplir en todo momento durante la manipulación del cadáver. Este debe mantenerse íntegro y limitar al máximo su manipulación, evitando el contacto con fluidos o heces fecales, utilizando en todo momento máscaras, de preferencia N95”, expone el epidemiólogo Leonel Argüello.

El experto advierte que el personal que entre en contacto con el cadáver (hospitalario, transporte o funerario) debe estar informado en todo momento sobre el diagnóstico y, dependiendo de la labor, utilizar el equipo correspondiente.

Toda persona que interviene en el manejo, traslado y disposición final de los cadáveres asociados a la infección, deberá cumplir con las normas de bioseguridad, uso de equipos especiales de protección; uso permanente de dobles guantes, anteojos y batas impermeables de manga larga.

Finalmente, advierte que debido a la letalidad que está teniendo el Covid-19 en Nicaragua, los cementerios quedarán saturados a corto plazo, por lo que se hace necesario que las alcaldías municipales dispongan de cementerios nuevos de emergencia, con fosas individuales preferiblemente.