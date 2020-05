“Mi padre vivió una escena de terror” aseguran hijas de Yamil Acevedo, quien murió por síntomas asociados al COVID-19

Las hijas del señor Yamil Acevedo de 61 años de edad (Q.E.P.D), rompieron el silencio en 100%Noticias, luego que su progenitor falleciera por síntomas asociados al COVID-19 el pasado sábado 16 de mayo 2020 en Managua.

Acevedo empezó a sentirse mal a mediados del mes de abril, acudió inmediatamente a la clínica donde se encontraba adscrito como jubilado, ese día le dijeron que tenia una “gripe”, volvió a casa con medicamentos para la supuesta enfermedad; sin embargo no mostraba ninguna mejoría.

“Presentaba una recuperación leve, pero siempre persistía la tos, fiebres altas, de repente dolores de cabeza fueron apareciendo; posteriormente entre el 8 y 10 de mayo, mi papá empieza a presentar más fiebres, dolor de cabeza, vómito, diarrea y acude por cuarta vez al hospital y le pide al médico que por favor le hiciera la prueba del COVID-19, el médico le dijo que la única manera es que fuera hacer la prueba al Hospital Alemán Nicaragüense, pero que si entraba ahí iba a salir contaminado” expresaron las hijas de la víctima.

Según sus familiares, en esa cuarta ocasión mientras esperaba ser atendido sufrió un desmayo “perdió la conciencia y cuando abrió los ojos estaba en una cama, tenia su celular y nos estaba comunicando lo que estaba pasando y que lo tenían con oxígeno, no nos permitieron verlo para poderle pasar alguna ropa o agua, a la mañana siguiente el 14 de mayo recibo una llamada mi papá donde nos dice que va abandonar el hospital, porque lo que vivió en la madrugada fue de terror, mi papá nos contó que en la sala donde estuvo habían tres personas más que pedían ayuda, las enfermeras solo se asomaban sin hacer nada, mi papá tenía problemas para respirar, me va a matar, no quiero estar aquí y se dio de baja del hospital” manifestaron.

Las hijas de Acevedo narran que al abandonar la clínica previsional SERMESA decidieron llevarlo a una clínica privada donde se le dio seguimiento y posteriormente decidieron llevarlo a casa, “mi papá estaba bastante afectado de salud, asistirlo con tanque de oxígeno, con otro medicamento, pero mi papá empezó a ponerse amarillo, moretones en las partes internas de los brazos, la punta de los dedos se está poniendo oscuro y la de los pies, también presentaba muchísimos problemas para respirar, en los momentos que se quitaba la mascarilla para el oxígeno se ponía peor, las altas temperaturas nunca bajaron se mantuvieron entre 38 y 40 grados. Un momento en el que decía cosas incoherentes, estaba alucinando, balbuceaba cosas sin sentido, hacia como que estaba cargando a un niño, hacía cosas que no comprendemos” narran visiblemente consternadas por lo que atravesaron con su padre.

Después de varias semanas luchando por una mejoría en la salud de Yamil Acevedo, su estado se complicó y decidieron llevarlo el 16 de mayo una vez más a SERMESA ubicada en el reparto Bolonia en Managua, donde le pusieron oxígeno cerca de las 11 de la mañana, sin embargo 8 horas después a las 7 de la noche, una de sus hijas recibe la trágica noticia que su padre sufrió un respiratorio y que había fallecido.

“A las 7:16 llaman del hospital para dar la noticia que mi papá tuvo un paro respiratorio y que hubo 20 minutos de la reanimación pero que no sobrevivió, al realizar las gestiones el acta de defunción detalla que mi padre sufrió un shock séptico y murió por neumonía atípica grave” narran las jóvenes. El médico recomendó enterrarlo lo más pronto posible.

Según las hijas de Acevedo, su padre tenía todos los síntomas asociados al COVID-19 por los cambios en la coloración de la piel. Acevedo fue entregado a la funeraria en una bolsa negra. Fue enterrado en Jardines del Recuerdo a las 12 de la medianoche del 16 de mayo.

“Esa noche cuando íbamos a enterrarlo tenían programado ocho entierros más, jamás en mi vida había visto que enterraran a personas en la noche, te digo eso está pasando, hay entierros express, no solamente en la noche, sino también en la mañana, a cualquier hora de la madrugada, están pasando. En el camino hacia el cementerio vimos cómo en algunas casas estaba sacando inconsciente a personas, es feo esto pero la gente está cayendo como mosca”

Un amigo del señor Yamil Acevedo decidió documentar el proceso doloroso en el momento que los médicos de SERMESA entregaban el cuerpo del señor Acevedo a la funeraria. Sus hijas insistieron en que esas imágenes corresponden a Nicaragua, no a “Europa, Francia o España” como ha querido desmentir la sancionada vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, quien expresó “se atreven a levantar calumnias, falsedades, a inventar a trasladar imágenes mentirosas, usando la de otros países que han tenido grandes problemas, nosotros somos respetuosos de las situaciones propias de cada país, pero si viendo nuestro país que se hace todo” expresó Murillo la semana pasada.

“Realmente era Managua y eso sí está ocurriendo este momento, si están ocurriendo estas cosas, estamos muriendo y ellos se hacen de la vista gorda, quieren ocultar el sol con un dedo, cosa que ya no se puede en este punto y esa era la intención de ver que la gente viera que no era algo fabricado que no era Europa que no era Francia ni España es Nicaragua” apuntaron.