Sancionada Rosario Murillo entre excusas, justificaciones y normalidad ante pandemia

La sancionada vicepresidenta Rosario Murillo continuó el discurso de “normalidad” en medio de la pandemia del COVID-19 en Nicaragua, al anunciar para el próximo mes un segundo simulacro multiamenazas en el país.

Según Murillo, el Director del Sinapred Guillermo González, propuso la realización del “Segundo Ejercicio Nacional Multiamenazas” “preparación para saber protegernos en situaciones y multiamenazas, así como peregrinamos todos los días para promover vida, salud. Queremos saber proteger la vida enfrentar todas las amenazas del clima que nosotros enfrentamos porque no respetamos el derecho de la madre tierra y no reconocemos la interdependencia porque si no hubiese naturaleza, no podríamos vivir, no habría vida” manifestó Murillo.

En su intervención de mediodía Murillo atacó a quienes se oponen al régimen sandinista al señalar “No vivimos con lenguaje o con expresiones que demuestran desconexión y que evidentemente son parte de otra cultura, esa cultura que yo llamo extraterrestre, que no le pertenecen y conecta con la familia nicaragüense porque este es un pueblo humilde, es laborioso, un pueblo de paz”

Según Murillo, la pandemia de odio fue creada por los que viven en supuesta desconexión con la tierra. “Terrible calamidad creada por el egoísmo y por la falta de conexión por eso hablamos de extraterrestres, la falta de conexión, de amor a tu país, a tu pueblo, a tu idiosincrasia, a tu cultura, esa falta de conexión es la que genera esa actitudes de odio, de violencia, que nunca volverán, eso lo podemos afirmar”.

“Nunca vamos a olvidar esa pandemia de odio, pero no pudieron ni podrán, vamos a vencer porque somos genuinamente solidarios” refirió la sancionada vicepresidente, quien habló de reconocer errores, "inesperada, aprender, y reconocer límites que hemos tenido, a reconocer problemas de cada uno, dejar atrás cualquier forma de egoísmo e indiferencia".