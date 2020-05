Masatepino muere por coronavirus, su familia demanda urgencia de cuarentena

Familiares de Eddy Aguirre aun lloran su muerte, él fue sepultado el pasado viernes tras fallecer en un hospital de Masatepe por coronavirus de donde era originario.

Danis Cruz esposa del fallecido aseguró a la Voz de América que “tenía que ser enterrado inmediatamente incluso vinieron, yo hasta cierto punto pude despedirme de él, aunque sea de largo, que es lo que más me duele porque no pude ni verlo” dijo Cruz.

Los familiares aseguraron a la Voz de América que Aguirre fue diagnosticado con Covid-19, sin embargo lamentan que tras una semana del fallecimiento no han recibido ningún tipo de atención “a mí nadie me ha dicho que tengo que hacer cuarentena, no hubo nada simplemente que nosotros hemos tomado medidas de prevención por responsabilidad de nosotros.

Por su parte el padre de la víctima César Aguirre se encuentra preocupado que por la falta de una cuarentena no implementada por el régimen de Daniel Ortega se ponga en riesgo la vida de su familia “es aquí que deben estar en cuarentena… pero aquí no hay nada” dijo Aguirre a la VOA

Por otro lado funcionarios orteguista califican estos testimonios como noticias falsas, sin embargo la Unidad Medica Nicaragüense asegura que varias familias contagiadas de covid-19 no han sido aisladas tal y como lo ha recomendado la Organización Mundial de la Salud, poniendo en riesgo el aumento de contagios a nivela nacional.