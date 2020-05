Dora María Téllez: “Si tiene un mínimo de decoro y respeto a la institución debería apartarse del Ejército”

10:50 a.m.

La comandante guerrillera Dora María Téllez recomendó al Jefe del Ejército Sandinista, Julio César Avilés apartarse de la institución castrense, “Si tiene un mínimo de decoro y respeto a la institución debería apartarse del Ejército”.

Para Téllez, las sanciones al Ejército abonan a que los nicaragüenses encuentren una salida en una transición hacia la democracia porque Avilés se convirtió en un obstáculo para el pueblo nicaragüense “así es visto a nivel nacional desde hace mucho tiempo y a nivel internacional, de manera que esto es un asunto que debe considerar en serio la oficialidad alta y media de Nicaragua” la comandante guerrillera.

Leer más: Sancionan a Julio César Avilés jefe del ejército e Iván Acosta Ministro de Hacienda

Téllez recomendó al Jefe del Ejército Sandinista renunciar, apartarse para evitar destruir la institución castrense. “Sino fuera sin vergüenza debería de renunciar, es difícil esperar que alguien como Avilés renuncie porque ya llegó a extremos, una persona que tenga un mínimo decoro y respeto por la institución en la que estaba, debería de apartarse de la institución” refirió.

De no apartarse, Téllez vislumbra una “muerte civil” que pasará lo mismo que ocurrió cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al Director de la Policía Sandinista, Francisco Díaz. “Lo mismo que pasó con Paco Díaz en la policía, no va a poder firmar cheques, no podrá firmar contratos en los que este lucrado el Ejército, sus oficinas. Para Avilés se le cierra toda sus cuentas en los bancos, sus tarjetas de crédito, su posibilidad de viajes, todo, muerte civil desde el punto de vista económico” explicó Téllez.

Leer más: Eurodiputado José Ramón Bauzá celebra sanciones al Jefe del Ejército de Nicaragua

Según la comandante guerrillera, el Ejército Sandinista tiene que quitar la firma liberadora de Avilés de todas las cuentas “Si hay una firma liberadora de Julio Avilés tiene que ser retirada porque sino lo van a bloquear la firma, tienen que quitarse todas las cuentas del ejército de todas las relaciones económicas que tiene el ejército, de todo porque si no se daña al ejército mismo” indicó.