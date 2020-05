"Se está haciendo justicia" dicen excarcelados políticos Kenia Gutiérrez, Irlanda Jérez y Bayron Estrada con sanciones al jefe del Ejército y Ministro de Hacienda

Los excarcelados políticos Kenia Gutiérrez, Irlanda Jerez y Bayron Estrada, se mostraron satisfechos y consideraron que se está haciendo justicia con las sanciones que aplicó Estados Unidos al jefe del Ejército de Nicaragua, Julio César Avilés y al Ministro de Hacienda, Iván Acosta.

“Honestamente es una excelente noticia, algo que esperábamos desde hace mucho tiempo y siento que por fin se esta haciendo un poquito de justicia por todo lo que ha sucedido y la participación del Ejército lo que es totalmente evidente sabemos muy bien que el vocero del ejercito pidió pruebas y el pueblo se encargó de presentarle las pruebas a través de fotos y videos de su participación en todo lo que ha sucedidos en nuestro país” dijo la excarcelada política Kenia Gutiérrez quien es parte del Movimiento campesino que ha denunciado internacionalmente el involucramiento de militares activos en la represión.

"Vamos a seguir luchando para que sea sancionado el ejército como institución por que todos son culpables y también faltan otros altos mandos que deben ser sancionados de manera personal” y agregó que el General Julio César Avilés “no debería de estar más en el cargo" demandó Gutiérrez.

Por su parte la excarcelada política Irlanda Jerez señaló que estas sanciones los nicaragüenses deben de "celebrar" y lo consideró como "un terremoto de gran escala para todo Nicaragua especialmente por el tema que nosotros estamos presionando sobre el involucramiento que han tenido las fuerzas armadas, el ejercito de Nicaragua ante la represión de todo el pueblo nicaragüense” argumentó Jerez.

“Nosotros hemos estado insistentemente y presionando porque hay suficientes evidencias de involucramiento de las armas de guerra de los paramilitares que no han hecho absolutamente nada y sobre todo las ejecuciones de los campesinos, el desplazamiento de las comunidades étnicas misquitas… hay suficientes pruebas de que el Ejército de Nicaragua ha estado involucrado en la represión contra todo nuestro pueblo” expresó Jérez.

Jérez llamó a los militares a ponerse del lado del pueblo "es ahora o nunca".

Asimismo, el excarcelado político y líder juvenil Bayron Estrada expresó su "alegría" y "recocijo" sobre todo "para nuestros campesinos y para las madres que perdieron a sus hijos en abril, para los nicaragüenses pensar en el ejército es pensar en Daniel Ortega, no hay otro acontecimiento que tenga el ejercito que no sea defender con armas de guerra a su presidente, no han hecho ni una sola acción que pueda favorecer a todos los nicaragüenses” manifestó Estrada.

Tanto Gutiérrez, Jérez y Estrada aclararon que estás sanciones no afectan a ningún nicaragüense, ya que son de índole personal y van directo al jefe del Ejército Julio César Avilés y al Ministro de Hacienda Iván Acosta.