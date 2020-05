"Las cajas hacen fila en el Hospital Alemán", mi padre murió por covid-19 no por neumonía

“Quiero que todo el mundo sepa que mi papá no murió de neumonía como dice el acta de defunción que me dieron, mi papá se contagió de este horrible virus Covid-19 que está matando a media Managua” es la denuncia pública que realizó Natalia Torrealba, hija de una de las víctimas de COVID-19 en Nicaragua t qie autorizó a 100% Noticias publicar su testimonio escrito en su facebook.

Leer más: Masatepino muere por coronavirus, su familia demanda urgencia de cuarentena

Torrealba denunció la pésima atención que recibió su progenitor en el Hospital Alemán Nicaragüense “una pésima atención(...)le robaron, almohadas, sábanas, alimentos, ropa, todo lo que le llevábamos cada día nunca se lo entregaron”

Leer más: Carpinterías con gran demanda de ataúdes en medio de pandemia del coronavirus en Nicaragua

La hija de la víctima quejó de la indolencia que muestran algunos miembros del personal médico ante la tragedia que enluta todos los días a las familias nicaragüenses, que pierden a sus seres queridos por síntomas asociados al COVID-19, que son disfrazados por “Neumonía o Neumonía Atípica”, por órdenes del Ministerio de Salud Sandinista a los hospitales públicos y privados del país.

“Ahí no termina la maldad de esta gente, que se supone estudiaron tantos años para salvar vidas, le reclame a la doctora que porque no decían la verdad en él acta, que esto nada más ocasiona más desgracia porque hace que algunas personas no tomen medidas y solo entumio sus hombres en signo de que ni le importaba, le grite con todo mi dolor e impotencia que era una cómplice que estaban matando al pueblo que iba a recibir más pacientes e iban a tener más muertos y solo respondió, ni modo!” es la queja pública que hizo Torrealba al enterarse del deceso de su padre.

¿Que clase de personas hacen esto? ¿Ocultar información tan urgente para el pueblo?, se preguntó la denunciante en redes sociales, quien sustentó su queja con fotografías en el momento que el personal médico del Alemán Nicaragüense entregaba el cuerpo de su progenitor para ser sepultado inmediatamente.

Leer más: Fuerte discrepancia en cifras del coronavirus en Nicaragua

“No recuerdo ya más que le grite, asesina, cómplice, que no podía ser ella llamada doctora si estaba apoyando esto y ocultando datos. Esto no puede seguir pasando. Alto!! En Nicaragua ya son Miles los muertos, ya perdí la cuenta de cuantos en mi face están de lutos, cuántos ataúdes vi salir del Alemán en 4 días”, manifestó Torrealba en un post en redes sociales.

Hasta el martes 19 de mayo, el Ministerio de Salud Sandinista contabilizó 279 casos confirmados de COVID-19 de los cuales 17 han fallecido por el virus. Sin embargo, el secretismo con el que se manejan los casos de COVID-19 la cifra puede ser mayor debido a que las actas de defunción son alteradas por los médicos bajo amenazas.

El Observatorio Ciudadano registró 1,569 casos sospechosos de contagio y 351 muertes por neumonía y sospechosas de Covid-19 en Nicaragua.