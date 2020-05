El militante sandinista Marlon Sáenz conocido como el "Chino Enoc" reveló a través de un video que su esposa tiene coronavirus. Tras realizar el anuncio recibió la visita de un grupo de la juventud sandinista quienes lo tildaron de "alarmista".

“Aquí yo he venido peleando por los jóvenes compañeros y ustedes lo saben, sobre todo para que le den la preparación política ideológica necesaria y que me vengan a decir… que no sea alarmista, en un discurso que repiten como lora” denunció el militante sandinista, quien ha cuestionado en otros videos a la sancionada vicepresidenta Rosario Murillo.

El "Chino Enoc" explica en el facebook live, que su esposa le escribió contándole que estaba triste porque había dado positivo a la prueba de covid-19, que ella es una mujer de la tercera edad con quien tiene más de 29 años de casado.

El "Chino Enoc" cuestionó a sus “compañeros” que aún no ven la gravedad del virus “¿ha perdido algún familiar compañero, tiene a su madre enferma? si usted no ha pasado esto entonces no puede entenderme”.

“Cuando llega a tu vida esa enfermedad y estuviste repitiendo ese discurso como lora, se te cambia el mundo totalmente, cuando tenés que comenzar a desinfectar toda la casa a preparar un lugar para aislamiento, a tener el cuidado de estar separando los trastes, de las fumigadas de cloro y a cada rato” alertó Sáenz, quien reconoció que se equivocó al repetir como "lora" el discurso oficial de no ser "alarmista".

Según el Chino Enoc su realidad y aceptación de la existencia del coronavirus en país fue interpretado por fanáticos sandinistas como un ataque al sistema de salud.

“Ah, no pero yo vine y estaba atacando el sistema de salud de Nicaragua, estaba atacando a Daniel, cómo estaba enfrentándolo, eso dijeron estos pendejos en ese otro grupo de WhatsApp que se llama Amor Sandinista y el que lo dijo se llama Jasser Escorcia” expresó Enoc.