Dictadura de Daniel Ortega presenta "Libro Blanco", no explican mortandad en Nicaragua, pero admiten que covid-19 llegó para quedarse

Para la exministra de salud Dora María Téllez, el "Libro Blanco" que presentó el régimen en Nicaragua es un "fiasgo"

La sancionada vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, distribuyó por correo electrónico el "Libro Blanco" sobre la pandemia del coronavirus en el país, donde defienden el manejo de la pandemia en el país, pero no especifican el número de muertos por otras causas, cuántas pruebas de covid-19 han realizado, mantienen que hay 17 fallecidos por coronavirus y que tienen 19 hospitales para la atención del coronavirus.

"En el mundo, la pulmonía y la influenza estacional tienen una mortalidad de 3.5 millones de personas y en Nicaragua 1,251, mientras que por COVID-19 se registran 320 mil muertos en todo el mundo y 17 en Nicaragua al 19 de mayo", dice el informe del régimen, pero no especifica cuántas personas murieron de pulmonía e influenza de enero a mayo del 2020.

"¿Qué es lo que Nicaragua atribuye a COVID-19?" Ante esa pregunta que se hace el régimen contestan que el Ministerio de salud "les da seguimiento a los pacientes que presentan síntomas de insuficiencia respiratoria, para poder hacer un diagnóstico si es COVID-19 o es un proceso de desencadenamiento de su padecimiento crónico en el que puede haber sufrido una descompensación por cualquier razón".

Y justifican las muertes no registradas como coronavirus, "Una persona puede estar con COVID-19 pero morir de un infarto agudo, así como otra que está con COVID-19 y murió de COVID-19 por la condición del pulmón superior típico de los virus que provocan el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS, por sus siglas en inglés), como el SARS-CoV-2 que produce la COVID-19" asegura el "Libro Blanco".

EL COVID VINO PARA QUEDARSE

El régimen tras estar en un estado de negación de la pandemia del coronavirus, en la página número 13 de 73 del "Libro Blanco" reconocen que el coronavirus vino para quedarse y se comparan al modelo sueco que es un país desarrollado, mientras Nicaragua es el segundo país más pobre de América Latina.

"Nicaragua y Suecia representan alternativas al “lockdown” total en un país en desarrollo y un país desarrollado, respectivamente. El Dr. Ryan señaló: “Suecia representa un modelo futuro si queremos volver a una sociedad en que no tengamos lockdowns”. Esto es cada vez más importante dado el astronómico costo de los cierres. Nicaragua es el mismo ejemplo que Suecia, pero entre los países en desarrollo" asegura el régimen.

LO QUE NO DICE EL "LIBRO BLANCO"

Para la exministra de salud Dora María Téllez, el "Libro Blanco" que presentó el régimen a la comunidad internacional es un "fiasco" ya que solo "cortaron y pegaron" toda la "propaganda" que ha hecho el régimen durante 10 años.

Para Téllez el "Libro Blanco" no responde a las preguntas que cualquier epidemiólogo internacional, la Organización Mundial para la Salud, y la Organización panamericana de la salud, se harían con respecto a la situación de la pandemia en Nicaragua.

"Primero cuántas pruebas ha hecho Nicaragua de las 26 mil test que fueron donados por el Banco centroamericano de integración económica, BCIE. ¿De esas 26 mil cuántas fueron positivas y de dónde son? Esa pregunta no está respondida lo que quiere decir es de que el gobierno sigue ocultando la realidad sobre la cantidad de casos de personas enfermas que se presentaron el país; en segundo lugar continuar sosteniendo que hay 17 fallecidos por covid-19 en un contexto en que hay filas de ataúdes en los hospitales saliendo de ahi con cadáveres que entraron con diagnósticos de covid-19, personas que salen muertas es creeer que la comunidad internacional es tontal, que no lo es; tercero venir a demostrar que tienen 19 hospitales para la atención de covid, pues eso no le dice nada a nadie pues en realidad lo que tenemos es una saturación hospitalaria, de las unidades de salud, tenemos al personal de salud enfermo y pues nada ese libro blanco en realidad no responde las preguntas claves" analizó la exministra de salud.

REGIMEN TILDA DE MENTIROSOS A MEDIOS COSTARRICENSES QUE INFORMAN LA REALIDAD

El régimen de Daniel Ortega en su "Libro Blanco" acepta que el virus llegó para quedarse, pero no acepta ascenso de muertos y entierros exprés, ataca a medios de comunicación costarricenses bajo el falso argumento de "la continuidad del golpismo".

"Nicaragua es el ejemplo de ataques infundados con respecto a lo que sucede con la pandemia. Mentira tras mentira, de medios de comunicación como Teletica, Repretel y La Nación, cuyos dueños representan a la oligarquía costarricense, mienten descaradamente contra esta hermana nación nicaragüense. Una de las más recientes es una información de la cadena televisiva estadounidense CNN sobre El Salvador y que Repretel tergiversa y la pone como si sucediera en Nicaragua. De la misma forma, videos realizados en Ecuador, Bolivia y otras naciones son utilizadas por estos medios para hacer creer que son de Nicaragua" acusa en su informe el régimen de Daniel Ortega.

En varios videos filmados por la misma población en Nicaragua que han perdido a sus seres queridos, reiteran que el entierro exprés de su familiar es en Nicaragua y no en Ecuador o Bolivia. ESto en respuesta a señalamientos de la sancionada vicepresidenta Rosario Murillo que ha tildado de extraterrestres, de otras galaxias y cerebros deformes a quienes muestran la realidad en el pais donde se reportan decenas de fallecidos por cada hospital en Nicaragua, una situación nunca vista en Nicaragua donde la demanda de ataúdes en carpinterías hasta se ha aumentado.