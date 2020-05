Analista Elvira Cuadra advierte que Ejército Sandinista tomará el mismo rumbo que Sancionada Policía Sandinista

Elvira Cuadra vislumbra que el Ejército Sandinista tomará el mismo rumbo que tomó la sancionada policía sandinista al mantener en el cargo al sancionado Francisco Díaz, director de la policía, tras sanciones que impuso el Departamento del Tesoro de Estados Unidos al Jefe del Ejército, General Julio César Avilés.

Según Cuadra, el Ejército Sandinista no apartará del cargo al general Julio César Avilés porque significaría una señal de “debilidad”. “Vemos el caso de la policía donde se mantiene al director y su cargo a pesar de la sanciones y lo que toman son otro tipo de disposiciones internas para mantener el funcionamiento de la institución, remover a Avilés de su cargo implicaría una señal de debilidad y que la presión ha hecho efecto sobre el gobierno y sobre la institución militar, me parece que no van a irse por ese camino, aunque en todo caso sería una señal positiva y creo que sería lo que Estados Unidos está esperando”, indicó la especialista.

Cuadra advierte que de no realizarse un cambio en la posición de la institución castrense, Estados Unidos podría sancionar directamente a la institución, tal y como ocurrió con la policía.

“Si tomamos como referencia lo que ya sucedió con la policía podríamos esperar eso, pero nadie quita que la ruta que siga Estados Unidos pueda ser más directa de no sancionar a otros funcionarios sino a la institución, si ellos lo consideran pertinente, ahorrarse ese paso intermedio” explicó en 100%Entrevista.

Cuadra sostuvo que aunque Avilés se separe del cargo, eso “no lo exime de sus responsabilidades, una vez que se hagan investigaciones y tampoco salvaría al Ejército igual que tampoco serviría que sea sustituido todo el Consejo Militar”, advirtió.

La analista descartó que se haga un cambio completo en el Consejo Militar “No me parece probable, el Consejo Militar es ampliamente grande y tiene gente con diferentes perspectivas, diferentes formas de pensar, diferentes actuaciones a lo largo de estos últimos dos años, lo que compete es hacer una investigación independiente, a fondo, igual que en el caso de la policía para deslindar responsabilidades para aclarar todas las denuncias que se han hecho en contra de la institución y contra de oficiales específico para poder llevar a cabo todo un proceso de justicia, reparación para la víctimas, pero justicia el sentido de encontrar a los culpables y esclarecer la verdad”

Cuadra indicó que las sanciones impuestas al Jefe del Ejército le pone presión para desarmar a los paramilitares porque esa fue la motivación de Estados Unidos para girar las medidas. Para Cuadra, los pilares fundamentales para el régimen sandinista es el apoyo del Ejército, la Policía y los paramilitares.