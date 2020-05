Monitoreo de CPDH registra más de 700 muertos por coronavirus en Nicaragua hasta la fecha

Marcos Carmona cuestionó el "Libro Blanco" que presentó el régimen al cuerpo diplomático en Nicaragua

El director de la Comisión permanente de derechos humanos, CPDH, doctor Marcos Carmona aseguró que el monitoreo del covid-19 que realiza esta institución registra 700 personas muertas por coronavirus en Nicaragua hasta la fecha. Una cifra que incluso supera el independiente monitoreo ciudadano del covid-19.



Carmona cuestionó el "Libro Blanco" que presentó el régimen al cuerpo diplomático en Nicaragua donde dicen que su modelo "singular" tiene controlada la pandemia. Así mismo el director de CPDH criticó el número de fallecidos que informó este martes el secretario general del MINSA, Doctor Carlos Sáenz.

"Y el gobierno irresponsablemente sigue mintiéndole al pueblo de Nicaragua dándole cifra ridículas en donde dicen que hay solo 35 muertos y más mentirosos se vuelven en cuanto al famoso Libro Blanco en donde quieren una vez más engañar a la comunidad internacional, en donde quieren hacer ver que en Nicaragua se han tomado medidas de protección, sin embargo comunidad internacional está clara que este es un gobierno inepto, mentiroso" aseguró Carmona quien agregó "aqui estamos seguros sin temor a equivocarnos que ya van más de 700 nicaraguenses que han perdido la vida, el contagio mucho mayor, porque también mucha gente no está denunciando e informando por las represalias y temor a paramilitares, por temor a la policia que los estan amenazando si denuncian este tipo de accion" denunció el director de CPDH .

Carmona consideró como "actos de crímenes de lesa humanidad" la exposición que hace el régimen sandinista a la población con la promoción de los eventos masivos y con aglomeración de personas.



“Definitivamente tenemos a un gobierno irresponsable, que pudieron haber evitado tanta tragedia que estamos viviendo hoy en día, pero realmente el gobierno, ese derecho fundamental que es el derecho a la vida, el gobierno está atentando contra este derecho, esta atentando contra el derecho a la salud” alertó Carmona.



El director de la CPDH, consideró que es "ridícula" la comparación que hizo el dictador Daniel Ortega en el Libro Blanco, con Suecia.



"Esa comparación es ridícula porque realmente un modelo puede funcionar cuando hay capacidad de comunicación, aquí no ha habido nada de comunicación y cuando hay condiciones, aqui no hay condiciones, de tal manera que ese modelo que lo importaron de Suecia, pero al final en Suecia no dió resultado, no fue positivo, no fue un modelo a seguir porque también fracasó" argumentó Carmona en 100% Entrevistas con Lucía Pineda Ubau.

La comisión permanente de los derechos humanos registra a 6 trabajadores de la salud muertos por coronavirus entre ellos médicos. Así mismo denunció que la semana pasada 20 enfermeros y enfermeras del Hospital Velez Paiz, renunciaron y los hicieron firmar documento donde renunciaban a su liquidación por años de servicio. Carmona hizo un llamado a la empresa privada para que no encarezcan los productos como alcohol gel, medicamentos que antes de la pandemia tenían un valor accesible y ahora cuesta un "ojo de la cara".