Sancionado Jefe del Ejército de Nicaragua, debe de renunciar dice Marcos Carmona de la CPDH

Marcos Carmona, secretario ejecutivo de la Comisión permanente de los derechos humanos, CPDH, aseguró que el sancionado jefe del Ejército de Nicaragua, General Julio César Avilés, debe de renunciar y si no es así, la comandancia del Ejército debe pedirle su "renuncia", esto tras las sanciones que impuso el viernes pasado el Departamento del tesoro de Estados Unidos, porque “se negó a ordenar el desmantelamiento de las fuerzas paramilitares o parapolíticas durante y después de los levantamientos políticos que comenzaron el 18 de abril de 2018”, señaló Estados Unidos

“Este señor Julio César Avilés, ya llevaba tres períodos y eso no le hace bien a la institución. Creo que deberían estos señores del Ejército y toda su nomenclatura superior empezar a pedirle la renuncia a este señor, porque hoy fue a esta persona, el día de mañana, ya tenemos experiencia en el caso de la Policía asesina que tenemos, y en este sentido si estos señores no actúan responsablemente con el pueblo de Nicaragua, no olvidemos que el día de mañana pueden ser sancionados toda la institución del Ejército y esto sería grave para el Ejército” advirtió el directo de la CPDH quien considera que la institución le debe "rendir cuentas" al pueblo de Nicaragua por el armamento que portan los paramilitares.

Meses atrás el director de la CPDH informó que el Ejército de forma sorpresiva los buscó para aclararles las denuncias en su contra, esto tras 14 años de no tener ningún tipo de comunicación por el bloqueo de los militares a organismos de derechos humanos.

El doctor Carmona considera que si el departamento del tesoro señala al General Avilés de prestarse a la represión del 2018 y su negativa en el desarme de paramilitares, es porque el Tesoro tiene "pruebas" al respecto. Recordó que en las reuniones que sostuvieron con altos mandos del Ejército, les reiteraron que la constitución política establece que solo hay dos cuerpos armados, que son el Ejército y la Policía, pero el Ejército justificó que "eran parapoliciales porque andaban con la Policía" y "eso no justifica porque esa gente andaba matando a la gente, por ende tienen su cuota de responsabilidad de todo lo que ha pasado al país" dijo Carmona.

"Si ellos entregaron las armas, están en la obligación de recuperarlas" advirtió Carmona, quien también considera que se debe de "investigar si esa persona, con esa arma" fue utilizada "contra el pueblo de Nicaragua".

"Si el Ejército no busca como, a ver cambios de su jefatura, definitivamente está condenado a que los sancionen en los próximos meses" alertó Carmona.

“Las continuas violaciones del régimen de Ortega de los derechos humanos básicos, la corrupción flagrante y la violencia generalizada contra el pueblo nicaragüense son inaceptables”, señaló el Secretario del Tesoro Steven T. Mnuchin. “Estados Unidos se dirigirá contra a quienes apoyan el régimen de Ortega y perpetúan la opresión del pueblo nicaragüense.”

Julio César Avilés Castillo e Iván Adolfo Acosta Montalván están siendo designados de conformidad con la Orden

Ejecutiva (E.O.) 13851 “Bloqueo de bienes de ciertas personas que contribuyen a la situación en Nicaragua”.

JULIO CÉSAR AVILÉS CASTILLO

Julio César Avilés Castillo (Avilés) fue designado por ser un actual funcionario del Gobierno de Nicaragua como Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua. Avilés, que está alineado políticamente con el Presidente Ortega, se negó a ordenar la inhabilitación y el desmantelamiento de las fuerzas paramilitares o parapoliciales durante y después de los levantamientos políticos que comenzaron el 18 de abril de 2018. Los militares proporcionaron armas a la parapolicía, la cual llevó a cabo actos de violencia contra el pueblo nicaragüense, lo que resultó en más de 300 muertes, actos de violencia significativos y abuso de los derechos humanos contra personas asociadas con las protestas.

VÁN ADOLFO ACOSTA MONTALVÁN

Iván Adolfo Acosta Montalván (Acosta) fue designado por ser un funcionario actual del Gobierno de Nicaragua como Ministro de Hacienda y Crédito Público en Nicaragua. Acosta ha seguido organizando un importante apoyo financiero para el régimen de Ortega. Además, Acosta amenazó personalmente a los bancos para que no participaran en una huelga organizada por los líderes de la oposición en marzo de 2019, cuyo objetivo era impulsar la liberación de los presos políticos.