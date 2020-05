S.O.S por periodista Emiliano Chamorro, confirma que tiene covid-19

9:19 a.m.

El periodista independiente Emiliano Chamorro confirmó a 100% Noticias que se encuentra afectado de sus pulmones desde hace unos días, por haber contraído el coronavirus, "yo me fui hacer exámenea ayer, mis dos pulmones están bien afectados... yo no puedo respirar casi pero también dicen que me está afectando el covid, estoy desesperado porque mi hija que tiene 22 años esta con los síntomas, y mi esposa” aseguró Chamorro.

"Desde hace una semana comencé a presentar complicaciones, dolor en la espalda. Mirá yo fumé muchos años, fumé más de 10 años y dejé de fumar hace 23 años" dijo Chamorro en un audio que envió a Lucía Pineda Ubau de 100% Noticias a quien le dijo que tras quedar desempleado de La Prensa, quedó sin seguro " y no hallo ni qué hacer, no tengo dónde recurrir plata estaba pensando hasta vender mi carro hoy porque hay que cubrir gastos de mi hija Mariana de mi esposa, vos sabes que nosotros somos periodistas cristianos y sabemos que Dios va a estar con nosotros hasta en estos momentos" relató Chamorro en tono cansado, a nuestra directora Lucía Pineda.

Los familiares de Chamorro, a través de un post en redes sociales solicitaron el apoyo de la población de Nicaragua debido a que el periodista necesita ser internado de emergencia en un hospital “el 26 de mayo se hizo una placa de tórax, en la cual el médico le detecto sus dos pulmones dañados debido a Covid-19 por lo que debe hospitalizarse de manera urgente” aseguran sus hijos en una publicación.

Emiliano Chamorro es un periodista independiente con más de 25 años de ejercer la profesión, quedó desempleado desde el año pasado y expresó la dificulta económica que vive actualmente y que no cuenta con recursos para ingresar a un hospital privado ya que el sistema de salud pública se encuentra colapsado.

“Los hospitales están colapsados y debemos de cubrir sus gastos en un hospital privado para que se le pueda brindar la atención que necesita para poder afrontar esta enfermedad, solo de esa forma podrá recuperarse” explica la publicación de sus familiares al mismo tiempo ponen a la disposición números de cuentas bancarias para que la ciudadanía haga sus donativos.