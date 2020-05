Minsa niega prueba de COVID-19 a doctora Thelenia Mendieta

La doctora Thelenia Mendieta denunció en redes sociales que el régimen sandinista le negó la posibilidad de ser sometida a la prueba del COVID-19, pese a presentar síntomas asociados al virus.

Mendieta calificó de “sin manejo responsable” la decisión del régimen al centralizar las pruebas del coronavirus.

Soy uno mas de los Nicaragüense enfermo covid 19 sin manejo responsable del gobierno

Siendo médico y con plata en mano

No se me hizo prueba porque ellos deciden a quien si, no haber reactivo y el medicamento difícil de conseguir

Yo no tengo amor#Covid19#SOSNicaragua pic.twitter.com/XQTyZX7GTW — Dra.Thelenia Mendieta (@theleniamendiet) May 27, 2020

“Soy uno más de los Nicaragüense enfermo covid 19 sin manejo responsable del gobierno, siendo médico y con plata en mano. No se me hizo prueba porque ellos deciden a quién si, no haber reactivo y el medicamento difícil de conseguir” escribió la doctora.

Según la profesional de la salud, el COVID-19 no es una simple gripe, por lo cual los grupos vulnerables deben tener prioridad.

No publique ser enfermo de Covid por alardea plata

Es triste lo que estamos viviendo como médico no poder confirmar el dx.

Se me niega la posibilidad aún pagando

Es por el sistema negligentes estos no es pinché gripe y los grupo de riesgo debe ser la prioridad #SOSNicaragua pic.twitter.com/R1i8Xh2DyX — Dra.Thelenia Mendieta (@theleniamendiet) May 27, 2020

Al respecto, el doctor José Borge informó a 100%Noticias que la Unidad Médica Nicaragüense registra 192 trabajadores de la salud, siendo la mayoría médicos afectados con síntomas de coronavirus y 163 casos sospechosos, de los cuales 5 médicos que han muerto por COVID-19

“Tenemos sólo en el Hospital Manolo Morales 5 trabajadores de la salud que prácticamente han muerto entre ellos tres enfermeras, un técnico quirúrgico y un trabajador de apoyo” manifestó Borge.

Según el médico, el Ministerio de Salud Sandinista no quiere que el personal médico engrose las estadísticas de casos de coronavirus en Nicaragua. “Al ser personal médico y enfermería por ser personal de alto riesgo de contraer coronavirus, el ministerio de salud no quiere que las estadísticas de los casos de coronavirus aumente”, refirió.

La Unidad Médica Nicaragüense lamenta que el régimen sandinista mantenga centralizadas las pruebas, pese a los llamados de realizar pruebas masivas de COVID-19 en la población. “Desgraciadamente en Nicaragua esta prueba están centralizadas por el ministerio de salud y el nexo que aparentemente están utilizando es que sea un paciente que tenga dificultad respiratoria, baja saturación y que esté en malas condiciones y que haya estado en contacto con algún paciente con coronavirus”

Para el médico, negar la prueba es un acto de “discriminación” “Efectivamente los médicos estamos siendo muy afectados por esta patología y estamos siendo menospreciado, sobre todo aquellos médicos que estamos en la lista negra de ser opositores o en algunos casos, nos colocan en la lista de gente golpista entonces es una discriminación” sostuvo.