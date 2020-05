Nicaragua tendrá una "pandemia sanitaria prolongada" asegura el epidemiólogo Álvaro Ramírez

El médico epidemiólogo Álvaro Ramírez advirtió de una pandemia sanitaria prolongada en Nicaragua ante la pandemia del coronavirus, ya que aún el régimen sandinista no toma medidas de contención y cuarentena que ha demandado la sociedad civil.

"Ahora tenemos a una gran población infectada y esa población está infectando a más gente, y cada familia tiene a dos o cuatro miembros infectados. Estos casos que se infectan hoy 28 de mayo se van a manifestar a finales de junio, porque tiene que pasar el período de incubación, el período de síntomas leves y después la gravedad y la demanda de servicios hospitalarios y a mediados de julio están demandando cuidados mayores, es una situación que se está prolongando" alertó Ramírez.

La epidemia no va a parar en las próximas semanas porque se está dejando que la gente se infecte por la teoría de rebaño, manifestó Ramírez quien considera que "esto será un desastre sanitario, progesivo y lento, va a ser como un terremoto que en lugar de durar 1 minuto nuestros muertos van ir entrando por los próximos 3 meses".

“La realidad es que en este momento hay muchas familias en Managua en Chinandega, en Masaya, Granada, Matagalpa, Carazo, en todos los departamentos, en Estelí, hay muchas familias en este momento llorando a un familiar que murió y que lo tuvieron que enterrar rápido y que no se pudieron hacer los procesos funerarios que estamos acostumbrados hacer” dijo el epidemiólogo.

Para Ramírez mucha gente "no debió morir" si hubieran aplicado las medidas preventivas ordenadas por la organización mundial para la salud, OMS. Sobre la ocupación hospitalaria dijo que "hay gente que está optando por no ir a los hospitales porque ya no hay cama para tanta gente" y el riesgo de "letalidad" es mayor.

Según el epidemiólogo hasta el momento hay “por lo menos de 800 a 900 camas en Managua entre los hospitales Vélez Paíz que tiene 300 aproximadamente, el Hospital Alemán, la ocupación de 75 camas en el Manolo Morales "y solo tienen un ventilador porque el segundo se les dañó”..."en el Lenín Fonseca hay 70 camas ocupadas" y detalló que al día de hoy contabiliza 5 miembros del personal de salud muertos.