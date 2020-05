Confidencial: Una semana ausente tras ser hospitalizado cumple Orlando Noguera alcalde de Masaya

8:51 a.m.

Fuentes de la comuna afirman que el secretario político del FSLN asumió “de hecho” el mando de la Alcaldía de Masaya

El alcalde de Masaya, Orlando Noguera, cumple este viernes una semana de ausencia en su cargo al frente de la comuna de la Ciudad de las Flores, tras ser ingresado de urgencia en el Hospital Militar Alejandro Dávila Bolaños, de Managua, el pasado 22 de mayo.

“El viernes pasado dejó de llegar a trabajar y el último día que se le vio fue ese mismo día por la tarde en una gasolinera de Masaya, pero repentinamente tuvo que ser hospitalizado esa misma noche”, reveló una fuente de la Alcaldía.

Fuentes vinculadas a la familia Noguera compartieron en redes sociales el pasado sábado, a eso de las dos y media de la tarde, que el alcalde se encontraba extremadamente grave, pero unas horas después indicaron que había logrado superar la crisis.

Desde entonces la información sobre su estado de salud se maneja con total hermetismo. Algunos familiares de Orlando Noguera indican que del hospital les han indicado que se encuentra “delicado, pero estable”. Sin embargo, en la Alcaldía nadie conoce ningún reporte sobre la salud del alcalde.

La ausencia del funcionario, de 70 años, se produjo después del fallecimiento por covid-19 de Carlos Aranda, coach de bateo de Las Fieras del San Fernando, uno de los equipos de beisbol obligado a participar en la serie final de la Liga Nacional Germán Pomares Ordoñez 2020, en medio de la pandemia que el régimen de Daniel Ortega insiste en minimizar.

Orlando Noguera, expresidente de la Junta Directiva del San Fernando, fue señalado de presionar al equipo para mantenerse en la Liga, pese a la sospecha de contagio en al menos nueve jugadores del equipo. La serie solo fue suspendida por tres semanas tras la confirmación del fallecimiento del coach de bateo sanfernandino de 59 años.

Fuentes vinculadas a la alcaldía afirman que el alcalde fue internado de emergencia con síntomas de covid-19, pero no conocen cuál pudo haber la fuente posible de contagio. “Él andaba de arriba a abajo por las calles de Masaya, en muchas actividades públicas”, afirma una trabajadora de la Alcaldía.

No hay información

Esta trabajadora de la comuna de Masaya afirma que en los pasillos “corren muchos rumores” sobre el estado de salud de Noguera, pero la información no se la dan a conocer a los trabajadores.

“Solo sabemos que está hospitalizado, pero no nos dicen nada más. Ninguna de las autoridades da razón sobre dónde está y que está pasando con su salud”, refiere.

La Alcaldía de Masaya publicó el sábado 23 de mayo, unas fotografías de Noguera en un recorrido por “puntos críticos de Las Comarcas del noreste de Masaya, evaluando los planes de riesgo y mitigación para prevenir desastres en las familias de estas zonas”.

Sin embargo, las fotos eran similares a otras publicadas el siete de mayo durante una visita a la comunidad Santa Clara “para inspeccionar puntos críticos de cara al invierno”.

“Es una estrategia para desviar la atención de la población y seguir aparentando que todo está normal”, insistió una fuente de la Alcaldía de Masaya.

¿Quién asumiría la Alcaldía?

Tras la ausencia de Noguera, sus funciones fueron asumidas inicialmente por la vicealcaldesa Janina Noguera (quien no tiene vínculos familiares con el alcalde). “Quién asumió fue la vicealcaldesa sin ser consensuado. A mí me dijeron que es temporal (la sustitución)”, informo en ese entonces la concejal del Partido Liberal Independiente (PLI) en Masaya, Blanca Parrales.

Sin embargo, la realidad es que el secretario político departamental del FSLN en Masaya, David Chavarría, es quien está asumiendo de facto el mando en la Alcaldía.

Trabajadores de la Alcaldía de Masaya definen a Chavarría como “mano dura”, porque ha estado a cargo de “reclutar paramilitares” y es una ficha de la vicepresidenta y vocera del régimen, Rosario Murillo.

“Don Orlando daba la salida a las dos de la tarde y exigía el uso de la mascarilla para protegerse de la covid-19. Sin embargo, este señor dijo que no se debe usar nada y que la salida es a las cinco de la tarde”, denunció un trabajador.

Fuentes del FSLN de Masaya describen a Chavarría como una “fotocopia” de Fidel Moreno, secretario general de la Alcaldía de Managua, porque estaría listo para “manejar todo con un cargo de gerente” ante una ausencia prolongada de Noguera.

“El partido está previendo una ausencia prolongada del alcalde y por eso está moviéndose en esa dirección”, afirman.

“Aunque la Ley de Municipios establece que quien debe ser nombrada como alcaldesa es Janina Noguera, la actual vicealcaldesa, es este señor el que ya empezó a manejar todos los asuntos de la municipalidad”, aseguran trabajadores de la Alcaldía.

Sin embargo, fuentes vinculadas al FSLN de Masaya aseguran que quien asumirá la alcaldía de forma definitva será el concejal y actual secretario del concejo municipal Boris Vega Jarquín, pero antes, el Concejo debería declarar la ausencia definitiva del alcalde Orlando Noguera.

El artículo 24 de la Ley de Municipios (Ley 40) establece que una de las causas para perder su condición de alcalde es por “abandono de sus funciones en forma injustificada durante sesenta días continuos”.

Las otras son por renuncia al cargo, muerte o por “condena mediante sentencia firme a pena de privación de libertad o de inhabilitación para ejercer el cargo”.

Hasta ahora se desconoce si la ausencia de Noguera, que completa una semana, y que no amerita su destitución fue justificada o no, porque todavía no han convocado a ninguna sesión del Concejo Municipal.

Orlando Noguera, uno de los alcaldes eternos del FSLN

Alcalde eterno y operador político departamental del Frente Sandinista en Masaya, Noguera ha gobernado la ciudad en tres ocasiones: primero de 2004 a 2008, luego de 2012 a 2017, y finalmente el presente periodo –consecutivo– que concluiría en enero de 2022, según las votaciones previstas para noviembre de 2021.

Durante la represión contra las protestas de abril en Masaya, Noguera también fue señalado de dirigir acciones de la llamara “Operación Limpieza” que masacró al pueblo de Masaya y su histórico barrio Monimbó. Aunque se rumuró en un momento que Noguera había renunciado al puesto, en realidad se mantuvo fiel al partido, e incluso encabezó el recibimiento de Ortega en la que ha sido una de sus últimas salidas fuera de la capital: el 40 aniversario del Repliegue Táctico a Masaya, en julio de 2019.

“Compañero comandante, compañera Rosario –proclamó Noguera–, queremos que esta tarde se escuche en Managua, en Masaya, en Nicaragua, en Centroamérica, en Latinoamérica, y en el Mundo: ¡No Pudieron, Ni Podrán!”