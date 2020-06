Monseñor Álvarez: “No estamos en tiempos de balconear la muerte de nuestro pueblo”

Monseñor Rolando Álvarez motivó a los nicaragüenses a no salir de sus casas sino es necesario, esto debido al alto riesgo de contagio de la pandemia de COVID-19 en Nicaragua.

Álvarez exhortó al régimen sandinista a informar con veracidad el número de contagiados y muertos, “aunque la realidad se impone y muchísimos de nosotros, hasta pienso que ya no se queda ninguno sin experimentar la crudeza del virus en la familia, en los amigos, en los vecinos, en los conocidos en el barrio, comunidad, hemos visto tumbas y tumbas que se abren”

El obispo hizo referencia a los entierros express y actas de defunción, con las cuales la población denuncia lo que pasa en el país. “Hemos visto tantos entierro express, como se le suele llamar, hemos sabido de actas de defunción con causas de muerte que a todas luces carece de credibilidad, reconocemos el enorme esfuerzo de organizaciones médicas independientes que trabajan para informarnos con veracidad de lo que estamos viviendo” manifestó.

Para el obispo, es tiempo de salvaguardar la salud y exhortó a evitar salidas innecesarias. “No es el tiempo de noches de compras, no es el tiempo de salidas innecesarias a la calle, de festivales en el parque, ni plazas, ni desfiles, menos de aglomeraciones masivas, es el tiempo más peligroso del contagio, en la semana de crecimiento exponencial de la curva epidemiológica”

“Los números y porcentajes día a día nos asaltan y palpamos el dolor de nuestro pueblo (...) no estamos en tiempos de balconear la muerte de nuestro pueblo, no estamos en tiempo de salir a saludar, como si estuviéramos en un cortejo para ver pasar los ataúdes de nuestro pueblo, no podemos balconear la fe, no podemos o no debemos sería un pecado social gravísimo balconear nuestra responsabilidad ciudadana” sostuvo Monseñor Álvarez.