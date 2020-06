EE.UU llama al régimen de Ortega a liberar "ahora mismo y sin condiciones" a presos políticos de Nicaragua

El Sub secretario de Estado para Asuntos del hemisferio occidental Michael Kozak hizo un llamado a Daniel Ortega para que libere a presos políticos de manera inmediata y sin condiciones, debido a que casi la mitad de los reos políticos presentan síntomas de Covid-19.

“Otro Día de las Madres pasa y el régimen Ortega mantiene a 86 presos políticos tras las rejas. Casi la mitad tiene síntomas de COVID19, pero el gobierno les niega atención médica adecuada. El régimen de Ortega debe liberar a todos los presos políticos ahora mismo y sin condiciones” expresó el Sub secretario Michael Kozak en su cuenta de Twitter.

Por su parte la abogada y defensora de presos políticos Yonarqui Martínez aseguró a 100% Noticias que “la situación de los presos y presas políticas del comienzo que se reportó en la pandemia del Covid 19 ha sido un tema y ha sido una realidad que ya se había venido anunciando dentro de los sistemas penitenciarios del país hasta el día de hoy se tienen contabilizados más de 15 decesos en el sistema penitenciario Jorge Navarro y Tipitapa” dijo Martínez.

Además, la abogada asegura que más de la mitad de los presos políticos presentan síntomas del coronavirus “Los resultados han sido lo que nosotros ya habíamos predestinado en los casos los presos políticos no son la excepción más de la mitad de los presos políticos tienen síntomas hasta hace dos semanas teníamos contabilizado 37 ahora con los 86 hay más de la mitad que están con los síntomas del Covid-19 sin atención alguna” expresó Yonarqui

Asimismo agregó que el régimen de Daniel Ortega no valora la vida humana al no tomar las acciones correspondientes para evitar más contagios y muertes a causa de la pandemia “Es lamentable lo que está ocurriendo porque no se inmutan y éste no es el valor a la vida no tiene ni siquiera idea de lo que es el respeto al derecho humano al derecho de estar privado de libertad” aseguró Martínez.