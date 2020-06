Excarcelados políticos de Masaya opinan sobre muerte de alcalde Orlando Noguera

Tras la muerte del alcalde de Masaya, Orlando Noguera, algunos excarcelados políticos de la ciudad de las flores informaron a 100%Noticias que el edil será recordado como un “alcalde asesino”, porque fue parte del genocidio que provocó la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo desde abril 2018.

“Él fue un autor y cómplice que desde hace muchos años, él (Noguera) estaba reprimiendo al pueblo, dirigía las turbas, más del 80% de los masayas recordamos como el que dirigía las turbas, cómplice y autor de genocidio Masaya” expresó el excarcelado político Cristhian Fajardo.

Yubrank Suazo, excarcelado político consideró que el deceso de Noguera provoca sentimientos encontrados por un lado los opositores al régimen lo recuerdan por los hechos sangrientos en abril del 2018, por “ser uno de los responsables de la muerte de más de 30 nicaragüenses que enlutaron a toda Nicaragua”. Mientras que para los fanáticos sandinista Noguera “es una pérdida fuerte, un estandarte de heroico, hombre que defendió la revolución, pero la revolución del orteguismo, la revolución de la corrupción”. Según Suazo, Masaya fue víctima directa (Noguera) por prestarse a la matanza del pueblo y derramar sangre inocente.

El profesor Putoy calificó de “Justicia Divina” el fallecimiento del edil, Noguera “representaba el símbolo de la dictadura municipal dentro de nuestro municipio, es la sombra en la mano de la dictadura dentro de nuestro municipio, la persona que como todo político tradicionalista se acomodó a la conveniencia no de la municipalidad sino de su propio bienestar personal”

Olesia Muñoz, excarcelada política también señaló que Noguera es responsable de la muerte en el pueblo de Masaya “por hacerse al lado del dictador y el dictador ahorita no le salvó la vida, lo que nos hicieron a nosotros cuando nos agarraron y nos torturaron qué fue lo que yo viví en carne propia. Siempre he dicho que la justicia divina se la dejaba Dios, yo no guardo rencor, ni resentimiento, pero sí sé que la justicia divina es más fuerte que la que la que los humanos” expresó Muñoz.

Mientras tanto, Tania Muñoz, excarcelada política también calificó de “Justicia divina que ya está comenzando” “cuando empezó la operación limpieza el 15 de julio todos los paramilitares entraron a mi pueblo a buscar a todos los opositores y él era uno de los que patrocinaba a todos esos asesinos, estamos viendo la justicia divina” indicó.