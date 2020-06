“La Patria agradecida”, escribió la Alcaldía de Masaya, tras confirmarse muerte de Noguera

“La Patria agradecida”, escribieron en la página oficial de la Alcaldía de Masaya, tras confirmarse el fallecimiento del edil sandinista Orlando Noguera Vega, a consecuencia de síntomas asociados al COVID-19.

Algunos simpatizantes sandinistas destacaron la labor del funcionario con mensajes como “sin duda alguna, el mejor alcalde de nuestra querida Masaya”, “ Siempre te recordaremos, vivirás eternamente en nuestros corazones”, “Un excelente alcalde! Jamás habían tenido un servidor público tan capaz, honesto y buena gente”, “Una gran pérdida humana para nuestra ciudad y para nuestro Partido”.

🇳🇮 Compañero Orlando Noguera Vega, ¡#Masaya entera te grita PRESENTE! ❤🖤 La Patria agradecida👍🏾 #AlcaldiadeMasaya BUEN GOBIERNO✌🏾 #GobinernosLocalesNi #Nicaragua Publicado por Lunes, 1 de junio de 2020

Sin embargo, no todos los comentarios fueron de agradecimiento. Otros señalaron que el fallecimiento de Noguera fue producto del COVID-19. “No es que no mataba el covid. Sigan haciéndole caso a sus dictadores”, “Sigan con sus actividades y sus estupideces , que el covid-19 no entiende de raza , color credo político o religioso, sigan propagando el virus”, “Vean sapos, el covid es peligroso” señalaron otros seguidores en redes sociales.

Algunos excarcelados políticos informaron en 100%Noticias que Noguera fue uno de los alcaldes que promovió aglomeraciones en la ciudad de la flores y en más de una ocasión lo observaron sin tomar las medidas de prevención necesarias para evitar el contagio del COVID-19.