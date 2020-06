Confidencial: “Tenía miedo de llegar al hospital”: Decenas de trabajadores de la Salud renuncian en hospitales

Médicos, enfermeras e internos dejan trabajos para evitar contagio de la covid-19, por falta de equipo y medidas de protección en hospitales

Maribel no veía como un “simple empleo” su trabajo de enfermera en el Hospital Alemán Nicaragüense, de Managua. “Me encantaba atender pacientes”, afirma. Pero todo cambió hace unas semanas. Ella renunció a su puesto en el nosocomio ante la falta de medidas de protección frente a la covid-19. Igual que la sanitaria, decenas de miembros del personal de Salud —según fuentes de los centros públicos y privados— han abandonado sus trabajos por “inseguridad”.

“Tenía miedo de llegar al hospital, tenía miedo a contagiarme de covid”, confiesa la enfermera, quien dejó su trabajo hace unas semanas, días después que le comunicaran que la transferirían al ‘área covid’ del hospital. “No quise exponer a un contagio seguro. Me sentía insegura”.

Lea Además: Mientras se resiste a la cuarentena, Nicaragua se convierte en un sepelio de medianoche

El Alemán se ha convertido en el hospital público de referencia nacional para atender los casos de covid-19. En un principio, se estableció que solo atendería casos importados que llegaran por el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino; sin embargo, la realidad de la pandemia ha trastocado los planes del Ministerio de Salud (Minsa) y de las autoridades del hospital que han ido habilitando más áreas para atender los cientos de casos del nuevo coronavirus.

Igual que Maribel han renunciado otras compañeras enfermeras, así como médicos del mismo centro. Una fuente médica del hospital comentó que hay “desconfianza” dentro del personal de Salud. “Sabemos que no se ha hecho la cuarentena como se debe, y el Minsa no ha dado datos veraces. Por todo lo anterior hay una enorme desconfianza del manejo de la pandemia”, detalló.

También en los privados

Las renuncias de personal sanitario también se han dado en hospitales privados como el Monte España, el Bautista y Militar. En este último centro hospitalario las deserciones han sido, principalmente de médicos generales, asistentes clínicos y admisionistas, según una fuente del centro.

Lea Más: Lluvias podrían incrementar enfermedades respiratorias con hospitales ya colapsados por Covid-19

“Las renuncias han sido en el llamado Edificio Ocho. Ahí queda Medicina General, Pediatría, Cirugía Ortopedia y Medicina Interna. Ahí funciona el Triaje”, subrayó la fuente del Hospital Militar.

Al igual que en el sistema público, en el privado las renuncias se han dado por temor a contagiarse de la covid-19. “Todos saben que los hospitales se han convertido en un foco de la pandemia, unos en mayor medida que otros. Por eso, el mismo personal tiene miedo de contagiarse”, dijo una fuente médica.

En una reciente entrevista con CONFIDENCIAL y Esta Semana, Magda Alonso, doctora experta en salud ocupacional, explicó que el contagio entre el personal de Salud se debe a la “carga viral”. “El médico recibe a 10 o 30 pacientes diarios, y si de esos pacientes 30 o 40% fue covid-19, toda esa carga viral la recibió el médico”.

“El médico va cargando y va aumentando esa carga viral, entonces en eso arriesga más su vida. Quienes estamos en más riesgo de perder la vida en Nicaragua, somos los del sistema de salud. Entonces, es importante que se nos proteja”, advirtió Alonso.

Silencio oficial

En su último informe, el independiente Observatorio Ciudadano COVID-19 reportó que unos 348 trabajadores de la Salud presentan los síntomas del nuevo coronavirus.

Managua con 190 casos sospechosos de covid-19, Chinandega con 27, Masaya con 23 y León con 20, son los departamentos que reportan mayor número de personal contagiado, según el Observatorio.

El reporte independiente señaló además que unos 28 trabajadores de la Salud han fallecido con síntomas de la covid-19, entre ellos ocho enfermeras; siete médicos; seis de áreas administrativas; dos visitadores médicos; y un laboratorista. Cuatro han sido clasificados como “otros”.

En su reporte semanal, el Minsa no ha mencionado ningún caso de personal de Salud contagiado. Este martes, el secretario general del Minsa, Carlos Sáenz, informó que oficialmente en Nicara

gua hay 1118 casos y 46 fallecidos por covid-19. Sin embargo, el último reporte del Observatorio detalló que existen unos 3725 casos sospechosos y unas 805 muertes de personas con síntomas relacionados con el coronavirus SARS-CoV-2.

Sin liquidación

Una doctora del Alemán, que pidió omitir su nombre, explicó que ella renunció y le dieron una “carta preformada”, en la que argumentaba razones personales para dejar el trabajo.

“Tomé la decisión porque consideré que estaba muy expuesta y que los medios de protección eran insuficientes para protegerme”, manifestó.

También Puede Leer: Nicaragua: país con menos transparencia en manejo por pandemia

Agregó que el documento no mencionaba nada de sus prestaciones. “Sé que difícilmente me van a pagar mi liquidación. Ni la espero, porque no hice los 15 días de preaviso. Pregunté si me los podían quitar de las vacaciones, porque tenía bastantes vacaciones, pero me dijeron que ‘todas las vacaciones estaban canceladas’”.

Fuentes médicas de Managua y los departamentos han denunciado a CONFIDENCIAL la existencia de un formulario del Minsa, donde se les indica al personal de Salud que pueden renunciar, pero no tendrán derecho a su liquidación.

“Estoy renunciando inmediato el día de hoy y me informaron en la oficina de Recursos Humanos; con esta decisión no tengo derecho a Indemnización, porque esta acción queda como abandono laboral”, se lee en una copia del documento en poder de CONFIDENCIAL.