Mujeres costeñas protestan ante negativa del gobierno de repatriación de marinos que laboran en cruceros internacionales

Portando carteles en los que se leía “Líderes costeños queremos a nuestros embarcados ya, ya ya”, “el ”gobierno regional donde está” y “queremos respuestas positivas ya, nuestros hijos están a la deriva” un grupo de mujeres llegaron a las afueras de la alcaldía orteguista de Bluefields para exigir al gobierno regional y central que dejen entrar a costeños varados en barcos turísticos en alta mar.

Los familiares han demandado desde hace varios días una respuesta para la repatriación de cienes de marinos que laboran en cruceros internacionales como El crucero NCL (Norwegian Cruice Line) que está en Guatemala, el Cruise Line / Royal Caribbean que está anclado en Barbados, todos esperan su su traslado a Nicaragua.

Este mismo grupo de familiares de embarcados protestaron ayer frente a la casa de Jhonny Hodgson, representante del gobierno Central en Bluefields, pero no les dio cara.

“Ellos son gente que nosotros pusimos en el gobierno y son gente costeña que nosotros pusimos ahí y por eso nos está dando mucha decepción, porque nosotros creíamos en ellos como gobierno de nosotros, nosotros no venimos a buscar pleitos con nadie, nosotros no estamos peleando nada de política, yo no tengo nada contra ningún gobierno, pero yo tengo problemas en que está pasando con el gobierno, todos los otros países ya tienen a todos sus hijos en sus casas, entonces qué pasó con nicaragua, a casa nosotros no tenemos derecho” dijo otra de las mujeres que se apostó frente a la alcaldía orteguista de esta zona del Caribe Sur.