Fallece el doctor Alejandro Pereira, propietario del Centro Visual Pereira

Este miércoles se conoció el fallecimiento del doctor Alejandro Pereira Malespín, propietario del Centro Visual Pereira. Aunque se desconocen las causas del deceso, esto ocurre en medio del pandemia del coronavirus en Nicaragua.

El cronista deportivo Miguel Mendoza lamentó el deceso del doctor Pereira “No sólo fue patrocinador de mis programas y transmisiones, sino q fue un gran amigo con el que siempre conté en los momentos más difíciles. Que descanse en paz amigo”, escribió en twitter Mendoza.

Con muchísimo pesar informo el fallecimiento del doctor Alejandro Pereira, propietario del Centro Visual Pereira. No sólo fue patrocinador de mis programas y transmisiones, sino q fue un gran amigo con el que siempre conté en los momentos más difíciles.

Que descanse en paz amigo. pic.twitter.com/ZWBXsaXwkN — Miguel Mendoza (@Mmendoza1970) June 3, 2020

De igual forma, el periodista y director de 100%Noticias Miguel Mora, expresó sus condolencias por el fallecimiento de Pereira. “Hago públicas mis sentidas condolencias a la familia de un amigo de años del Dr. Alejandro Pereira quien ha partido a la presencia del Señor. Un gran amigo y empresario que apoyó desde su nacimiento el proyecto periodístico que luego se llamó 100% NOTICIAS”.

Hago publicas mis sentidas condolencias a la familia de un amigo de años del Dr. Alejandro Pereira quien ha partido a la presencia del Señor. Un gran amigo y empresario que apoyo desde su nacimiento el proyecto periodístico que luego se llamo 100% NOTICIAS. pic.twitter.com/FTjbM8HDLm — Miguel Mora (@MoraMiguel100) June 3, 2020

Leer más: Mientras se resiste a la cuarentena, Nicaragua se convierte en un sepelio de medianoche

José Alejandro Pereira Malespín fue encarcelado por la Seguridad del Estado sandinista. Pereira estuvo detenido durante catorce meses, entre 1982 y 1983, en el Chipote hasta que fue liberado a través un indulto concedido por el dictador Daniel Ortega Saavedra, entonces coordinador de la Junta de Gobierno.

En una entrevista exclusiva a La Prensa, Pereira lamentó que fuera encarcelado por política cuando nunca había sido político."Mi política es mi trabajo, yo soy 'pereirista'. Si Pereira no trabaja, no come".

Leer más: Rosario Murillo oficializa muerte de 22 militantes sandinistas cuyo deceso fue en últimas semanas

Pereira narró a La Prensa que de la cárcel salió al exilio. En Miami, Estados Unidos fue bombero de gasolinera detrás de un vidrio antibalas. Trabajó duro, siguiendo el ejemplo de Lino Álvarez, un optometrista cubanoamericano.

Años más tarde, cuando José Alejandro Pereira se enteró que doña Violeta Barrios de Chamorro había derrotado a los sandinistas puso su renuncia en la clínica de Lino Álvarez y empezó a hacer sus maletas para regresar a Nicaragua, hasta que el 17 de junio de 1990 pisó de nuevo suelo patrio. Volvió a trabajar con su padre en la famosa Óptica Pereira, pero años después se independizaría para fundar el Centro Visual Pereira.