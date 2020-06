Comité Científico Multidisciplinario considera "contradictorias" la acción de despido del Dr. Carlos Quant

Médicos integrantes del Comité científico multidisciplinario, rechazó el despido del médico infectólogo, el Doctor Carlos José Quant Durán, quien fue retirado de su cargo en el Hospital Roberto Calderón.

"La cancelación del contrato del Dr. Quant Durán, como Infectólogo del Hospital Roberto Calderón, de parte del MINSA perjudica altamente a las y los pacientes que acuden al hospital Roberto Calderón, así como al personal sanitario que se beneficia de sus conocimientos. En este momento Nicaragua necesita hacer uso de todos los recursos capacitados y no alejarlos de los centros de atención al pueblo" dijeron los médicos en el comunicado

Leer más: Despiden al infectólogo Carlos Quant del Hospital Roberto Calderón por cuestionar mal manejo del régimen Ortega-Murillo a pandemia del covid-19

El comité científico considera "contradictorias" las acciones de despido del Dr. Quant porque la pandemia del covid-19, que va en ascenso en Nicaragua, requiere de más recursos humanos en "salud de la calidad y compromiso" del Dr. Quant.

"Seguiremos trabajando por el Pueblo de Nicaragua, haciendo conciencia, en concordancia a nuestro juramento hipocrático y a nuestro compromiso con el pueblo de Nicaragua" manifestaron los once especialistas de la salud quienes reiteraron que han compartido con la "comunidad nicaragüense la evidencia recopilada en el mundo para el mejor manejo de la pandemia" y el doctor Quant es "ampliamente reconocido como uno de los mejores profesionales en su rama no solo por su alta calificación y experiencia, si no por su comportamiento siempre ético y comprometido con la salud de sus semejantes" expresan los médicos en la nota de prensa.