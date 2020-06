Epidemiólogo Álvaro Ramírez avizora que aumentarán muertes por COVID-19 en Nicaragua

“Cada día que pase, nos aseguraron mil, dos mil muertos más, en las próximas seis, cuatro semanas, incluso a partir de esta semana el número de muertos va a incrementarse significativamente”, advirtió el epidemiólogo, Álvaro Ramírez, a la plataforma digital La Lupa.

Según Ramírez las muertes por COVID-19 en Nicaragua, van a aumentar entre mil y dos mil en las próximas semanas, cuando se alcance el “pico más alto”.

El especialista explicó a La Lupa que Nicaragua aún no ha visto el mayor impacto del COVID-19, el cual se espera en las próximas semanas “esto es solamente el principio lo que hemos visto aún, esta semana va a ser mucha más dura, cada semana se va a duplicar el impacto y número de muertos”, enfatizó.

Respecto a la “cuarentena nacional voluntaria” que convocaron Asociaciones Médicas Nicaragüenses, el epidemiólogo recomendó la conformación de un “comité de emergencia nacional cívico”, aunque no cuente con la participación del régimen sandinista.

“Si no ponemos todos los esfuerzos, si no ponemos comida, si no ponemos medicina, si no ponemos organización comunitaria, la cuarentena voluntaria en menos de dos semanas va a desaparecer”, dijo Ramírez a La Lupa.

Tras la convocatoria a "cuarentena voluntaria", el sector empresarial aglutinado en Cosep y AmCham hicieron un llamado a cerrar operaciones en las empresas de servicios “no esenciales” por las próximas 3 o 4 semanas.

En Nicaragua, el Ministerio de Salud sandinista reporta un acumulado de 1,118 casos confirmados de COVID-19 y 46 personas fallecidas. Sin embargo, el independiente Observatorio Ciudadano hasta el 30 de mayo reporta 4,217 contagios en todos los departamentos, y el fallecimiento de 980 personas.

