Regalar kits de higiene para protegerse del covid-19, le costó caro al joven Esly Cerda, ya que la tarde de este sábado la sancionada policía sandinista en Carazo, le quitó su motocicleta. El joven entregaba los kits a personas vulnerables en el municipio de La Conquista.

"Andábamos dejando kits, íbamos a fumigar las casas, en la alcaldía (la policía) no me dejaron pasar, me quitaron los documentos y las llaves, les pedí explicación de porque me detenían y me dijeron que era una orientación, que era desde arriba" dijo Cerda al periodista Gerall Chávez de Nicaragua Actual.

"Lo que queremos es apoyar al municipio, andamos entregando mascarillas, alcohol en las casas" dijo Esly Cerda quien trabaja en una empresa privada que como parte de su responsabilidad social empresarial están regalando kits de protección a la población de Carazo.

En el documento de ocupación de la moto, que elaboró la Policía sandinista, alegan que "se procede a ocupar motocicleta porque el ciudadano antes mencionado hizo caso omiso de la detención del vehículo, pasándole la llanta delantera en el pie izquierdo de la compañera Yulitsa Umaña, el cual desempeñaba labores de apoyo a los ciudadanos trabajadores de la alcaldía en la fumigación desinfección de los vehículos que ingresan al municipio".

Isidro Córdoba propietario de la empresa que presta servicios de seguridad, VISENIC, ya había pasado el retén policial con 150 kits para el municipio de La Conquista, aseguró Cerda, quien agregó que él se detuvo cuando la policía se puso en medio de la carretera para detenerlo.

Desde que inició la pandemia, el régimen de Daniel Ortega ha realizado actividades de propagación del virus, promueve la aglomeración de personas y no han querido impulsar una cuarentena que permitiría aplanar la curva de ascenso del virus en el país.

El independiente observatorio ciudadano del covid-19 en Nicaragua reportó este viernes más de 5 mil casos de coronavirus y un poco más de mil muertos sospechosos del virus.