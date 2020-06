En su homilía de este domingo 7 de junio Monseñor Rolando Álvarez criticó el desprecio al don de la vida por parte del régimen de Daniel Ortega, puesto que estos promueven la propagación del Covid-19 y además que no protegen adecuadamente al personal de salud.

“Hoy lo vivimos, está en nuestro doloroso ambiente… no se protege al médico que atiende al enfermo; cuánto dolor, cuántos muertos, cuanta promoción a la propagación de un virus que quita la vida del que no tenemos capacidad de protegernos”, dijo Monseñor Álvarez.

Asimismo criticó que no se protege ni ayuda al más necesitado “no se protege al desvalido, al que no tiene para comprar una medicina para curarse, no estamos ayudando convenientemente al que está desempleado y está desesperado porque no tiene que dar de comer a sus hijos” agregó el religioso.

Álvarez recordó el llamado a la unidad que realizaro los obispos el 15 de septiembre del 2019, , pero que dicha unidad sea sin "triquiñuelas".

“Una Unidad que busque y trabaje por el bien común que es el bien de las mayorías de los más pobres y desfavorecidos, una unidad donde todos nos sentemos a la mesa sin exclusión ni exclusividad como dijimos los obispos el 15 de septiembre de 2019, soñemos con que Nicaragua sea en verdad una mesa para todos, también para los que migran buscando en esta casa nuevos horizontes para su vida” expresó monseñor Álvarez.

Cada fin de semana el régimen de Daniel Ortega a través de la sancionada Rosario Murillo promueve en los diferentes municipios y comunidades diversas actividades invitando a sus seguidores y simpatizantes a asistir tratando de aparentar normalidad en Nicaragua.

Hasta el momento la dictadura Ortega Murillo solo reconoce 1,118 casos de coronavirus y 46 muertes por esta causa en Nicaragua, negando a través del ministerio de salud sandinista transmisión comunitaria.