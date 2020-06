El polémico mensaje de Juan Caldera quien confirma que el sancionado comisionado Ramón Avellán está hospitalizado

En una publicación realizada por el comerciante conocido como "el rey del pollo" en el mercado oriental, Juan Caldera rogó a Dios por la salud del sancionado subdirector de la Policía sandinista, Comisionado General Ramón Avellán, quien desde hace varios días se encuentra internado en el Hospital Carlos Roberto Huembes.

En su mensaje Caldera, quien es sobreviviente del covid-19, tildó de "delincuentes" a manifestantes que se alzaron contra el régimen de Daniel Ortega y que protestaban contra la represión policial y paramilitar. Para Caldera, el comisionado Avellán fue víctima de los manifestantes. Avellán fue sancionado por Estados Unidos y lo acusan de ser causante del asesinato de 107 personas y lo responsabilizan del plan limpieza en Masaya.

Esto escribió Caldera, con algunas fallas de ortografía para expresar su apoyo a uno de los brazos represores de Daniel Ortega.

“Comisionado Abellán confió en Dios que se mejore de su enfermedad, usted en momentos difíciles en las protestas del 2018 hizo lo que un jefe Distrital nunca uviera hecho en ningún país del mundo, como fue el hecho de encuartelarce en su estación de policía, y resistir aún sabiendo que la nuestra ciudad Masaya estaba siendo saqueada, incendiada y tomada por bandas delincuenciales e incluso la estación de policía en la que usted era el jefe fue rodeada con barricadas” escribió Juan Caldera en su muro de facebook.

Caldera pone como héroe al comisionado Avellán, quien según él no se "rindió" al llamado de los manifestantes que "con un megáfono de día y de noche le gritaban rindase comisionado Abellan pero usted resistió a las tentaciones por convicción de servicio, ante bandas delincuenciales que se tomaron Masaya” dice Caldera quien tras salir recuperado del covid-19 agradeció a Dios por darle una oportunidad de vida, pues muchos de sus compañeros de cuarto fallecieron en el Hospital de Sermesa, Bolonia.

El usuario Evels Castellón comentó el post de Caldera y considera que "para una persona que supuestamente vio la muerte y se arrepintió de sus males no le veo lógica estas palabras. Enaltecer a un asesino y justificar acciones que no son válidas no es no es de una persona arrepentida. Seguirán siendo los mismos cómplices de genocidio" dijo.

El excampeón de boxeo Rosendo Álvarez, quien promovió una velada boxística en pleno ascenso de la pandemia comentó que "El comisionado Avellan logró salir adelante y esta recuperado su salud es estable".

La verdad que el post de Caldera encendió de comentarios su muro en facebook, muchos recordando los actos de criminalidad de Avellán contra el pueblo de Nicaragua y algunos sandinistas desenado su recuperación.

Avellán fue hospitalizado por síntomas asociados a la covid-19 según algunas fuentes médicas independientes y se desconoce su estado de salud real.

“yo le deseo que se recupere ya que Dios tiene un propósito en casa uno de los nicaragüenses ya que todos somos hijos de Dios y todos somos hijos de una misma patria, un abrazo fraterno y solidario Comisionado Abellán” finaliza diciendo la publicación del comerciante Juan Caldera.