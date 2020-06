Michael Kozak destaca medidas de protección que toma el pueblo de Nicaragua ante "el vacío de liderazgo"

10:47 a.m.

El Subsecretario de Estado de la Oficina de Asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado de EE. UU. Michael Kozak, destacó las medidas de protección que toma el pueblo de Nicaragua, médicos y maestros, ante "el vacío de liderazgo" en el país y por la negligencia del régimen de Daniel Ortega en el manejo de la pandemia del coronavirus.

Michael Kozak mencionó en su cuenta de Twitter que en “Nicaragua: Médicos llaman a cuarentena voluntaria, Maestros llaman a padres de familia a dejar a sus hijos en casa, Negocios cierran, Ante un vacío de liderazgo, los nicaragüenses toman medidas para detener la mortal propagación del covid-19” expresó el estadounidense.

Ante un vacío de liderazgo, los nicaragüenses toman medidas para detener la mortal propagación del #COVID19. — Michael G. Kozak (@WHAAsstSecty) June 8, 2020

En este sentido los diferentes sectores de la sociedad civil han realizado acciones para evitar que los nicaragüenses se contagien del covid-19, acciones que son evidentes a nivel internacional tales como el llamado a la cuarentena nacional voluntaria, así como el llamado de quedarse en casa y salir cuando únicamente sea necesario, las acciones de los padres de familias de no enviar a sus hijos a los centros de estudios para no continuar exponiéndolos, la decisión de la población de no asistir a lugares con aglomeración de personas.