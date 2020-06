"Es un despido sin causa justa" fue la primera reacción que tuvo la doctora María Elena Escoto, quien es anestesióloga y su contrato fue cancelado de forma arbitraria y de inmediato este martes en el Hospital Escuela Antonio Lenín Fonseca.

La doctora Escoto en un corto video que circuló en whatsApp responsabilizó al sancionado presidente de la Asamblea Nacional Gustavo Porras por su despido que lo asocia a represalias por alzar su voz y reclamar por injusticias y atropellos que hay en los hospitales.



"Saben que están cumpliendo las órdenes de Gustavo Porras, la lista al fin y al cabo la están cumpliendo conmigo porque yo he sido de las personas que sí he alzado la voz, y sí he reclamado por lo que es justo, no injusto" y agregó que en el Lenin Fonseca "hay personas corruptas aqui que FETSALUD encubre pero personas dignas como a mi, nadie me va a defender" reclamó la doctora Escoto mostrando su carta en una filmación que hizo dentro del Hospital.

Otro de la decena de médicos despedidos es el doctor Fernando Rojas, quien es anestesiólogo del Hospital Bertha Calderón en Managua, donde tenía 21 años de laborar. Rojas estaba por atender a dos pacientes cuando lo mandaron a llamar a la oficina de recursos humanos donde le entregaron su carta. La persona que le notificó tenía "lágrimas en los ojos", no así la directora, subdirectora y subdirectora docente a quienes les dijo "ustedes no son eternas y un día se van a ir, así como como la canción de Hernaldo Zúñiga que se van, se van, se van a la mierda se van, casi les canto la canción....y este gobierno no es esterno, están en la cuerda floja y lo que pasa es que no se quieren dar cuenta. Este dictador y dictadora se tienen que ir" aseguró el doctor Rojas a 100% Noticias durante una entrevista con Lucía Pineda Ubau.

Rojas asocia su despido porque siempre ha sido crítico del gobierno y hace dos meses gritó en un pasillo que los trabajadores necesitaban equipos de protección, ya que orientaron lavar y sanitizar el área de cuidados intensivos, donde estuvo laborando el Doctor Tijerino, quien resultó contagiado. También hace dos meses llamó la atención a un numeroso grupo de trabajadores del hospital porque se concentraron en el área de caja para el pago de unos uniformes "yo entro al hospital en caja y veo el molote de gente y les dije que ustedes no están dando el ejemplo sepárense, lo grite en el pasillo" dijo y esto provocó que la directora y subdirectora lo llamaran a la dirección del Hospital y le advirtieron "usted no tiene que andar diciendo eso a grito partido", aseguró Rojas.

Para el doctor Rojas, quien no tiene miedo por lo que expresa, la pareja de dictadores de Nicaragua Daniel Ortega y Rosario Murillo deberían de estar en el hospital siquiátrico ubicado en el kilómetro 5 de la carretera sur.