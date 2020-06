Periodista Álvaro Navarro asegura que sintió “navegar entre cadáveres”, tras recuperarse del COVID-19

8:35 a.m.

“Lo más duro de este proceso fue sentirme navegar entre cadáveres” expresó el periodista Álvaro Navarro a la plataforma digital Artículo 66, luego de permanecer nueve días ingresado en el Hospital Monte España.

El 20 de mayo de 2020, Navarro empezó a presentar cansancio, fiebre y tos. Una semana después de los primeros síntomas su estado de salud empeoró al punto que su saturación de oxígeno marcó 85 por lo que ameritó ser hospitalizado de emergencia. El periodista fue diagnosticado con “neumonía viral atípica sospechoso de COVID-19 grave”.

Navarro relató que en el proceso de hospitalización, del 27 de mayo al 04 de junio de 2020, se aferró a la vida y se propuso resistir boca abajo conectado a un oxígeno para que no lo intubaran.

La plataforma digital Artículo 66 le preguntó a Navarro ¿Qué fue lo más difícil que atravesaste durante los nueve días que estuviste hospitalizado?. Navarro respondió “Lo más duro de este proceso fue sentirme navegar entre cadáveres”.

Navarro recuerda que una noche despertó y vio a una persona que ya estaba envuelta en una bolsa de plástico negro. “Eso fue terrible. Sentir la muerte a la par. Saber que cada día había uno o dos muertos. Que despertaba y estaban envolviendo a otro, y otro, y otro. Y también tenía miedo porque sabía que estaba infectado (de COVID-19). Sabía que el foco viral era peor con cada muerto. Me producía horror” narra horrorizado el periodista sobreviviente al virus.

Según Navarro, un señor que se encontraba en la misma sala “había pasado días agonizando y de su garganta se oía un ruido terrible. Como a los cuatro días, de repente volví a ver y ya estaba cubierto con bolsa negra. Yo me volteé a dormirme porque me producía tanto estrés. Luego volví a ver y el cadáver seguía ahí. Me dormí y ya cuando desperté estaba la cama vacía”

El periodista y director de Artículo 66 agradeció a Dios, a los médicos y a todos aquellos que oraron por él. “Estoy agradecido con Dios, con la vida, con todos mis colegas que estuvieron detrás, gestionando medicamentos, atención; a los directores de medios de comunicación que han expresado su cercanía y aprecio, a los colegas periodistas que han destinado su tiempo a ayudarnos a salir de esto. A mi equipo de trabajo. Infinitas gracias”