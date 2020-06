A un año de la excarcelación de reos políticos, faltan por liberar a 86 en Nicaragua

Este miércoles 11 de junio se cumple un año de la excarcelación de 56 presas y presos políticos entre los que se encuentran personajes de la lucha cívica en Nicaragua como Irlanda Jerez, Miguel Mora, Lucía Pineda, Medardo Mairena, Pedro Mena, Amaya Coppens, Nayrobi Olivas, Yubran Suazo, Edwin Carcache entre otros.

El régimen sandinista de Daniel Ortega los liberó bajo la la ley de amnistía que aprobaron los diputados sandinistas en la Asamblea Nacional, la cual garantiza la libertad de todos los que son considerados presos políticos por la oposición y supuestos terroristas por el régimen. La ley de amnistía los exime de toda responsabilidad penal.

A doce meses de la liberación, la mayoría de los ex reos políticos son víctimas de asedio, hostigamiento y persecución por parte de la sancionada policía sandinista, incluso algunos ex reos liberados fueron recapturados sin justificación, entre ellos: Jaime Navarrete y Carlos Alberto Bonilla, conocido como "el conejo".

El excarcelado político y líder estudiantil Edwin Carcache, recordó ese día “Eran como las 3:00 a.m. cuando llegaron a decirme que me dejarían en libertad, lo primero que grite incluso saliendo de Máxima Seguridad fue y será “Justicia y queremos Nicaragua Libre” después de un año ese grito sigue vigente”

Byron Estrada, exreo político escribió “Se cumple un año para darle gracias a Dios, mi familia y a la población nicaragüense por todo su apoyo incondicional en los momentos más difíciles que hemos pasado, a los leoneses por todo su comprensión”

La periodista y excarcelada política Lucia Pineda Ubau también rememoró la fecha "Fueron 172 días de cárcel que los viví con mucha FE y esperanza, por más que mis perseguidores, mis torturadores me dijeran que iba a pasar hasta 15 años presa, mi respuesta fue la misma en los más de 30 interrogatorios a los que me sometieron en los primeros 7 días presa, Dios me va a sacar de este lugar. "Tu Dios está molesto con vos" me dijo una oficial un día, "Dios me ama oficial, Dios tiene el control, Dios la bendiga a usted", escribió Pineda Ubau.

El periodista y Director de 100%Noticias, Miguel Mora Barberena dio gracias a Dios "Hace un año Dios me saco junto decenas de hermanos presos políticos de la mazmorras sandinistas donde aun quedan casi 90 patriotas nicaragüenses".

La dictadura de Daniel Ortega mantiene como rehenes a 86 presos políticos en las cárceles de Nicaragua, pese a los innumerables llamados de la comunidad internacional y organismos de derechos humanos que han solicitado la liberación inmediata de los presos de conciencia.

¡Libertad para todas las y los presos políticos!

En el mes de mayo, la dictadura Ortega Murillo ordenó la liberación de 2,815 reos comunes de los distintos Sistemas Penitenciarios y como castigo mantiene detenidos a los reos. La excarcelación ocurrió en el marco de la pandemia del COVID-19.