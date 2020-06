Jefe de policía de Carazo manda mensaje de amenaza a periodista Gerall Chávez

El Jefe de la sancionada policía sandinista en Carazo, Pedro Argueta, envió un mensaje de amenaza al periodista nicaragüense y exiliado en Costa Rica, Gerall Chavez, quien tiene año y medio de habitar en la vecina del sur.

“Aquí lo estoy esperando para meterlo preso” sentenció Argueta en el mensaje a Chávez. Argueta envió la amenza a través del joven que estuvo detenido en el Municipio de La Conquista, quien fue retenido por la policía simplemente por regalar kits higiénicos en ese municipio.

“Me empieza a pegar una tratada, me dice montón de cosas, que nosotros no somos nada para andar entregando nada que porque están diciendo mentiras, decile a ese Gerall Chavez que por qué no viene aquí a decir todas las cosas que me está diciendo desde el otro lado porque no viene aquí de frente y aquí lo estoy esperando para meterlo preso” manifestó el joven.

El pasado fin de semana, la policía asedio la vivienda del reportero y director del medio Nicaragua Actual. En la casa se encontraba toda su familia, incluyendo sus sobrinos pequeños, “han cerrado la calle donde no permiten que circulen las personas, mi papá le preguntó a uno de los oficiales, el porqué estaban ahí sin dejar pasar a las personas, pero no dieron respuesta” manifestó Chávez en ese momento.

Debido a la falta de acciones de la dictadura ante la pandemia del COVID-19, Chávez organizó una campaña de recolecta para entregar kits higiénicos en el Rosario-Carazo, que consistían en mascarillas, caretas, alcohol líquido, jabón líquido, gracias nicaragüenses que donaron.