Rosario Murillo: “La verdad resplandece, la mentira y difamación, quedan en ridículo”

La sancionada vicepresidente de Nicaragua Rosario Murillo amenazó a la oposición nicaragüense a que no se “atrevan a interrumpir” los proyectos sandinistas elaborados supuestamente a beneficiar los derechos con “justicia social”.

Durante su intervención de mediodía en los medios oficialistas “damos gracias a Dios todos los días por toda la vida, vamos con trabajo y seguridad para que nadie se atreva a interrumpir esos caminos que son caminos sagrados de derechos, justicia social y bienestar para todos y así se lo pedimos a Dios todos los días, que nadie se atreva a romper con ese mandato cristiano de crear todos los días derechos para todos” expresó Murillo.

Pese a que durante sus intervenciones Murillo lanza amenazas e insultos de su larga lista de epítetos contra quienes se oponen a su régimen, hoy aseguró que “el amor, con amor se paga” “qué terrible es ver algunas personas deseando mal, no nos acordamos cuando estamos así, no nos acordamos que todo se paga en la vida, amor con amor se paga y cuando no tenemos los mejores sentimientos, el daño lo hacemos a nosotros mismos porque todo el mal que hacemos se revierte, el bien que procuramos hacer también se revierte porque la mayor recompensa es la dignidad en la vida de las personas, la esperanza, la salud, la educación, la seguridad alimentaria” manifestó Murillo, quien defiende el modelo que enriquece a quienes están cerca de su círculo de poder.

En su comparecencia Murillo continuó sus amenazas a los que considera “no son nicaragüenses” “salen algunos disonantes, cuando aparecen algunos disonantes deseando mal a personas particulares, inclusive engañando diciendo que hicimos eso, eso no es nicaragüense que no parece nicaragüense, claro la verdad no piensan, ni sienten, como nicaragüense y menos que estén comprometidos con el bienestar de los trabajadores y las trabajadoras, los productores, los comerciantes, todo lo que crea la riqueza de nuestro Nicaragua”, refirió la sancionada Murillo.

“La verdad siempre resplandece en la calumnia, la difamación a quien hace daño es a quien la proclama, quedan en ridículo, ridículo total. La mentira se apaga rápido, la verdad siempre resplandece con la verdad vamos adelante” culminó la sancionada vicepresidente Murillo.