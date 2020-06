Médicos sandinistas denuncian en fiscalía a la Presidenta de la Asociación médica nicaragüense

Pese a que la Asociación médica nicaragüense aclaró en un comunicado que no elaboraron una infografía con personal de salud fallecidos, dos médicos sandinistas denunciaron ante la fiscalía a la doctora Greta Solís, Presidenta de la Asociación médica nicaragüense.



Los denunciantes son los doctores sandinistas Guadalupe Esperanza Ruiz Joya y Rubén Darío Flores Villavicencio, quienes dicen que la doctora independiente, Solis, les causó supuestas "lesiones Psicológicas, Daños Morales y otros supuestos delitos". Ambos se presentaron a las oficinas del Ministerio público en Managua junto a abogados orteguistas.



Los médicos sandinistas señalan que en una infografía aparecen sus rostros que los dan por muertos. Pero el pasado 7 de junio la Asociación médica nicaragüense aclararon sobre esa infografía.



"No se ha elaborado ningún material de divulgación digital sobre el fallecimiento de personal Médico y paramédico en el contexto del COVID 19" aseguró la Asociación Médica en el comunicado.

“Desde que difundieron a nivel nacional e internacional mi supuesta muerte me he puesto mal de salud, mi madre está postrada en una cama…Yo quiero que la doctora Greta Solís Vargas dé la cara, porque me puso en una lista de médicos fallecidos y también mintió al decir que soy trabajadora del hospital Alemán Nicaragua, y no es cierto, porque yo apenas estoy saliendo de mi servicio social en Tipitapa”, dijo la doctora sandinista Ruiz Joya a la oficialista Radio La Primerísima, cuyo director William Grigsby se burló del COVID-19 meses atrás al asegurar que era el "ébola de los ricos"



“A mí me han lesionado mi dignidad como ser humano, también a mi familia. Mi madre es una persona mayor que ha recibido llamadas de amigos, pacientes y otros familiares preguntando por mi salud desde que anunciaron que había muerto, y eso lástima porque somos personas al servicio de la población, no tenemos ningún interés personal”, manifestó el médico sandinista Flores Villavicencio.

La Asociación médica nicaragüense reiteró en el comunicado donde niegan que hayan elaborado la infografía de personal de salud fallecidos, que su "misión es y seguirá siendo promover la más elevada conducta ética y profesional en la atención de los pacientes y pueblo en general, así mismo informar y recomendar de manera responsable las medidas de Prevención y auto cuido que en el contexto de la Pandemia nacional debemos implementar para el resguardo de Nuestras vidas como Médicos y de la Población en General".



Los médicos que se dan por ofendidos, no se pronunciaron sobre la ola de despidos al personal de salud y sus propios colegas, quienes han demandado equipos de protección ante la gran cantidad de personal de salud enfermos con coronavirus y los más de 40 muertos entre médicos, enfermeras, y personal auxiliar.



Desde el inicio de la pandemia en Nicaragua el régimen de Daniel Ortega, a través de la sancionada vicepresidente Rosario Murillo ha tildado de "cerebro deformes" a profesionales de la salud, solo porque han cuestionado el mal manejo de la pandemia y porque han presentado recomendaciones para la protección de la vida de los nicaragüenses. Los médicos independientes han insistido en que se vaya a una cuarentena, se aplique el distanciamiento físico, se provea al personal de salud que se les entregue los equipos de protección. El régimen de Ortega ha desoído estos llamados y realizan todo lo contrario instando a la población a participar en eventos masivos y de aglomeración de personas.