Edén Pastora “una marioneta” de la dictadura Ortega-Murillo

Tras la muerte del “comandante Cero” Edén Pastora, el General en retiro del Ejército de Nicaragua, Hugo Torres Jiménez aseguró que la dictadura Ortega-Murillo perdió a uno de sus principales colaboradores que se dedicaba a la “apología permanente de la pareja” y uno de los principales organizadores y dirigentes del cuerpo de paramilitares, que a partir de abril 2018 “sembró la muerte por las calles”, enlutando a miles de familias nicaragüenses.

“El partido orteguista no pierde nada, simplemente pierde un propagandista, una figura relevante para hacer apología, una figura que explota al máximo” aseguró Torres, quien sostuvo que Rosario Murillo “despreciaba” a Pastora “Murillo despreciaba a Pastora, ella desprecia a todos los cuadros de la vieja guardia del sandinismo, más Pastora era despreciado, ahora va a salir a promover su figura para favorecer a Ortega-Murillo no para hacerlo por Pastora”, refirió Torres.

El General en retiro del Ejército descarta que el régimen de Daniel Ortega realice un homenaje a Pastora debido a que la pareja dictatorial se cuida mucho de no aparecer públicamente para no exponerse al contagio del COVID-19 “mandan a su gente a contagiarse, pero ellos están bien protegidos, entonces es probable que no haya ningún acto público, viene el repliegue quizás harán alguna exaltación de la figura de Pastora, no se sabe, pero lo más probable es que a través de los medios oficiales exaltan la figura de Pastora que lo más probable” manifestó.

El Mayor en retiro del Ejército Roberto Samcam calificó de “marioneta” a Edén Pastora porque Rosario Murillo “escoge la fecha para los que se van a morir y dice de qué van a morir, así como cuando falleció lo mantuvieron en el freezer para anunciar su fallecimiento del día de hoy que se cumplen dos años del asesinato y crimen del barrio Carlos Marx donde murieron cuatro adultos y dos niños”.

Según Samcam, el Comandante Cero dejó de significar algo para el sandinismo en 1982, “hasta ahí llegó la historia de Pastora cuando Tomás Borge le dice que por cuánto vendería su carnet y Él posteriormente dejando un remedo absurdo y mal hecho de la carta que había dejado el Che Guevara cuando sale a Bolivia, cuando sale de la revolución estaba cumpliendo órdenes de Humberto Ortega, aparte que había dejado de representar algo, se convirtió en una marioneta de los Ortega Saavedra, es un asesino porque la mayoría de los que murieron en el sector de Río San Juan donde él estaba van a su mochila, son responsabilidad de él y de quienes lo mandaron”, precisó.

Eden muerte el sábado y el régimen lo oculta para sacarlo a luz pública hoy que es el aniversario del espantoso asesinato de una familia entera en el Carlos Marx por parte de paramilitares y Policías...que burdos y como despojan de dignidad a su militancia hast en la muerte. — Eliseo Fabio Nunez M (@eliseonunez) June 16, 2020

El diputado Eliseo Núñez sostuvo que confirmar la muerte de Pastora hoy, no es casualidad, “casualmente hoy es el aniversario de la masacre el barrio Carlos Marx, es realmente una manipulación de la información para ocultar hoy este aniversario, tan doloroso. No tengo ningún respeto por la lucha Pastora, nunca fue una lucha justa, ni por nada justo y al final de sus días quedó sin el derecho a morir en dignidad”.