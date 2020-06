Alcaldesa liberal denuncia asedio de policía que llegó con auditores de contraloría

La Alcaldesa de Camoapa Gretcheng Martínez denunció asedio policial durante una auditoría que realizaron funcionarios de la Contraloría General de la República

Según Martínez, las auditorías son normales pero los funcionarios de la contraloría avisan con un día de anticipación que llegarán a realizar la inspección “lo extraño es que se presentaron a las 12: 30 del mediodía funcionarios de la Contraloría General de la República sin previo aviso, mientras atendía a los funcionarios llegaron efectivos policiales incluyendo al Jefe departamental de la policía nacional Comisionado Mayor Arnulfo Rocha, quien se identificó no conmigo sino con los funcionarios de la contraloría”.

En una entrevista al periodista Juan Carlos Duarte de Radio Camoapa, la alcaldesa le informó que desconoce las razones de la auditoría “la alcaldía actual está tratado de hacer bien las cosas, no tiene nada que ocultar y no hay ningún problema en que se practique la auditoría, pero es innecesaria presencia policial” manifestó Martínez al periodista.

Para la edil, la presencia policial es para intimidar “Yo no tengo porque asustarme, una visita de auditoría es normal como te decía, no tengo nada que esconder he sido muy transparente todo el tiempo, pero llegan como si fuéramos ladrones, piensan que les vamos a cerrar la puerta o que no les vamos a permitir entrar”.

Los antimotines de la sancionada policía sandinista llegaron desde el mediodía y se retiró hasta las 3:30 de la tarde.