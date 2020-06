CID GALLUP: 70% de nicaragüenses consideran que el régimen sandinista no toma medidas para prevenir contagio de COVID-19

9:55 a.m.

La última encuesta de Cid Gallup revela que el 64% de los nicaragüenses conoce a alguien que ha sido infectado o muerto por síntomas asociados al COVID-19. Al mismo tiempo que el 70% considera que el régimen de Daniel Ortega no está tomando las medidas adecuadas para prevenir el contagio del virus en Nicaragua.

La encuestadora Cid Gallup preguntó ¿conoce a personas que han sido contagiadas? el 64 % respondió que conoce a alguna persona contagiada por COVID-19.

Luis Haug Gerente General de la firma Cid Gallup, en una entrevista al programa Esta Noche explicó que “Muchos saben de alguien que ha sido contagiado con el virus que está bastante enfermo o que ha muerto y esto va generando más tensión a lo interno de la familia. Dos terceras partes de los ciudadanos, un 64% de los nicaragüenses conoces a alguien que ha sido contagiado. El 23% dicen que son muchas las personas es un mal precedente fuerte en el país”.

Según Haug, este 64% es el número más alto en comparación a otros países de centroamérica, por ejemplo en Costa Rica sólo un 6% de las personas dicen conocer a alguien que fue contagiado, “este porcentaje del 64% es parte del por qué las críticas hacia la administración es un mal que no se puede ocultar”.

Respecto a las acciones que toma el régimen Ortega-Murillo frente a la pandemia el 70% de los entrevistados asegura que el gobierno no está tomando medidas adecuadas, frente a un 25% que señala que si está tomando medidas. Sobre si está atendiendo a todos los sectores de la población el 63% manifiesta que no se está atendiendo a la ciudadanía versus el 33% que opinó que si se está atendiendo a todos los sectores.

“hay un temor muy grande de los entrevistados con respecto a las acciones que está tomando el presidente Ortega, dicen que no reciben información suficiente, que no hay una opción clara del gobierno con respecto cómo contrarrestar la pandemia que se está viviendo, no ven actuaciones en los hospitales para poder contrarrestar los distintos número de enfermos que se están recibiendo y todo esto poco a poco va causando temor” informó Haug en entrevista al periodista Carlos Fernando Chamorro.

Asimismo, el experto señala que la medición arrojó que el 70% de la población considera que Ortega-Murillo llevan a Nicaragua por el rumbo equivocado, es decir que 3 de cada 10 siguen respaldando a la dictadura de Daniel Ortega.

La encuesta se realizó del 15 Mayo al 08 junio, a un total de 1,828 personas vía telefónica. Con un margen de error de aproximadamente 2.5 y un nivel de confianza del 95%.