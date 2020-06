Abogada Yonarki Martínez se desmaya en los juzgados

La abogada defensora de presos políticos Yonarqui Martínez se encuentra siendo atendida tras desvanecerse hace un par de horas mientras se encontraba en la audiencia del juicio oral y publico del caso de los detenidos en la Isla de Ometepe.

Su hermano Carlos Martínez García aseguró a 100% Noticias que “la están tratando de estabilizar la presión va bajando el azúcar igual. Esta con suero” mencionó además agregó que “es una irresponsabilidad del juez que ella le dijo le permitiera comer que necesitaba tomarse sus pastillas y el juez no accedió” enfatizó el hermano de la abogada.

Asimismo, refirió que “hoy en la mañana habló conmigo me dijo se sentía bien muy preparada para el juicio. Yo me asusté cuando me llamaron que estaba mal. Ella se cuida todo el tiempo gracias a Dios está en un área de seguridad para evitar cualquier atentado a su salud” dijo Carlos Martínez hermano de Yonarqui.

Yonarqui es una destacada abogada que se ha caracterizado por defender los cosos de los presos políticos acusados injustamente por el regimen de Daniel Ortega en Nicaragua, a diario denuncia las arbitrariedades que existen en el país a través de sus redes sociales.