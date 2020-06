Familiares de nicas varados realizan protesta en calles de Bluefields

Familiares de los ciudadanos que se encuentran embarcados en cruceros e Islas Caimán realizaron una protesta que recorrió las principales calles de Bluefields, para exigir al régimen sandinista que permita el ingreso de sus familiares a Nicaragua.

La manifestación concluyó en la vivienda de Jhonny Hodgson, delegado del régimen de Daniel Ortega en el Caribe Sur. En días pasados, las autoridades se comprometieron a garantizar la entrada de cientos de embarcados nicaragüenses.

El pasado domingo 14 de junio entraron 90 ciudadanos que se encontraban en la compañía de barcos NCL , pero el régimen sandinista volvió a parar el ingreso de personas.

Una de las protestantes expresó que en la primera reunieron les prometieron que iban a mandar a traer a cada grupo “Una primera entrevista nos habían prometido y van a traer a cada grupo, después al segundo grupo que estaba programado para el día de ayer cancelaron el vuelo para el día de hoy y hoy lo cancelaron hasta el 13 de julio, por eso estamos aquí otra vez no podemos esperar a nuestros familiares hasta el 13 de julio, ellos quieren estar en casa, quieren estar con su familia”.

“Que nos den la cara y van a venir las elecciones 2021, nosotros estamos aquí, tenemos que saber a quién acudir en momentos de necesidad y ya miramos que en este gobierno no hay nadie aquí, nosotros estamos a la deriva, los dirigentes no pueden decir nada si no viene del Carmen y ella no están dejando entrar a nadie, nosotros sabemos que esto es político, a como le dijimos ahorita a la vice alcaldesa esto es político, ella quiere ser reelecta otra vez vamos a ver, esa gente no se lo podemos heredar a nuestros hijos”, manifestó otra pobladora.