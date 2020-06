Nicaragüenses en Costa Rica afectados por desempleo

Gran parte de los 8.321 nicaragüenses refugiados en Costa Rica que registra hasta junio de este año la Dirección de Migración Extranjería de este país centroamericano se han visto afectado por el desempleo que también afecta a los costarricenses.

"Tengo cuatro meses de estar sin trabajo, pero ahí vamos, gracias a mi Dios, que no me falla. Una señora me ha dado refugio, estoy ahí refugiado sin trabajo", contó Marvin Sáenz, refugiado nicaragüense de 54 años a la Voz de América en medio de una esporádica lluvia de junio.

Recuerde Leer: Movimiento campesino se retira de la Alianza Cívica y ratifican su compromiso en Coalición Nacional

Al igual que el nicaragüense Marvin, 87,1 % de los refugiados nicaragüenses en Costa Rica, también se encuentran desempleados, según una encuesta de la organización no gubernamental (ONG), Fundación Arias para La Paz publicada en abril de 2020.

Las oportunidades laborales de los nicas en Costa Rica se han recrudecido durante estos últimos tres meses debido a la pandemia del coronavirus.

Lea También: División en Alianza Cívica por imposición de empresarios para romper unidad con Coalición Nacional y aliarse con CxL

"La verdad es que yo solamente me rio y juego con ellos (mis hijos), no hay otra razón, por qué no podes hacer nada más. No les voy a decir que por lo que yo hice (migrar a Costa Rica) estamos aquí, porqué estaría marcando definitivamente su crecimiento, su situación emocional. No es justo dañarlos a ellos cuando nosotros los grandes, los adultos estamos dañados¨, confiesa Flores a VOA, quien ha visto empeorada su situación de conseguir trabajo en medio de la pandemia del COVID-19.