Bayron Chamorro directivo de AC en Jinotega denuncia que lo corren de Alianza Cívica

El directivo de la Alianza Cívica de Jinotega, Bayron Chamorro denunció vía telefónica en 100% Noticias, que fue separado del cargo este viernes. Chamorro dijo que recibió una llamada del asesor de la organización Eliseo Núñez.

"Tuve una llamada del señor Eliseo Núñez, jefe de organización y que prescindían completamente de mi trabajo político en el departamento de Jinotega y yo le pregunté, quiere decir esto que con esto ya no soy parte de la Alianza? y me dijo que así era que ya no soy parte de la Alianza. En otras palabras ellos me sacaron por buscar la unidad, ellos me sacaron por firmar la carta por ser parte intelectual de haber hecho esa carta. Pero la carta nunca fue para hacerle daño a la Alianza Cívica, sino que simplemente a empujarlos a que firmaran de lo que quiere Nicaragua que es unidad. ....eso les molestó y me deja entrever que la unidad es lo menos que quieren porque si te sacan por pedir unidad, ya definitivamente no se que puedo esperar de ellos" denunció Chamorro en un audio enviado a 100% Noticias.

Según Chamorro la orden vino de la directiva nacional "Mirá Bayron vos sabes lo de la carta y vos sos el único que te responsabilizastes de la carta, por tanto la dirigencia nacional decide apartarte de la alianza" dijo sobre el anunció que le hizo Núñez la mañana de este viernes.

100% Noticias consultó a Eliseo Núñez y aseguró que era "falso" y "nadie lo corrió, le dije que si no estaba conforme con el trabajo territorial bien podía retirarse, igual el no había sido electo, era parte de un equipo de 5 personas que iban a iniciar la organización de Jinotega" expresó Núñez.

Chamorro aseguró que continuará con sus esfuerzos para la unidad y estará ahora comprometido 100% en la estructuración de la coalición nacional desde su departamento Jinotega.

El pasado sábado las estructuras de la Alianza cívica de 10 departamentos del país al enterarse que la directiva nacional decidió posponer la firma de los Estatutos de la coalición, exigieron al Comité Ejecutivo de la Alianza "no demorar más la firma" de los estatutos.

En el comunicado denunciaron las bases llamaron a la directiva nacional dejar a un lado “intereses mezquinos” y agregaron "Instamos por lo tanto a todas fuerzas vivas democráticas de la nación a sumarnos a la COALICIÓN NACIONAL y a contribuir de manera propositiva para poder salir cuanto antes de los problemas que aquejan a nuestra sufrida nación. No apoyaremos ninguna otra opción, que solo represente los intereses de unos pocos, basta ya de arreglos de cúpulas , que solo desgracias han traído a nuestros país por promover intereses mezquinos que solo favorecen a unos pocos y van en detrimento de las mayorías", manifestaron en la carta.

Tras múltiples presiones la Alianza cívica decidió firmar los estatutos de la coalición el jueves 25 de junio.