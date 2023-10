Ministra de Educación reconoce que hay maestros contagiados de COVID-19 y rechaza que colegios sean “focos de contagio”

“No hacen ningún drama”, así lo manifestó la Ministra de Educación Sandinista Miriam Raudez al reconocer que algunos maestros se han enfermado de COVID-19 y rechazó que los colegios públicos sean “focos de contagio” de la pandemia.

“En estos momentos de crisis que todo mundo anda con miedo, los maestros llegan con una certeza, estamos dándoles los kits por ejemplo de higiene porque no es que están yendo sin protección, ellos han creado incluso sus mascarillas con el color del turbante, osea es una cosa que no hacen que sea un drama el COVID, si hay un familiar afectado obviamente hay tristeza, hay duelo y es normal, pero eso lo estamos atendiendo porque hay maestros que se han afectado, afortunadamente muchos con sus medicamentos a tiempo se separa de la escuela los días que tenga que ausentarse y luego regresa” señaló Raudez en una entrevista a un medio de comunicación oficialista.

Esta semana la Unidad Sindical Magisterial, confirmó la muerte de al menos 30 docentes fallecidos, así como de centenares de docentes, secretarias, conserjes y personal de seguridad que presentan síntomas de COVID-19. Al respecto, la Ministra de Educación calificó de “miseria humana”, a quienes andan preguntando si un docente murió o no del virus.

“A veces me decían es que no había venido a Boaco, pero si es una pandemia, a veces no se cual es el interés de los medios de esa pregunta ¿murió del COVID o de otra cosa? osea hemos perdido incluso un sentido de humanidad, osea llegar a eso que si una maestra murió de COVID me parece que es miseria humana, porque hay otras enfermedades que nos aquejan como seres humanos” manifestó la funcionaria sandinista.

La Unidad Sindical Magisterial denunció en 100%Noticias que el régimen de Daniel Ortega amenazó con despedir a los maestros que al regresar de las vacaciones intersemestrales no cuenten con el número total de la matrícula escolar del año lectivo 2020.

La profesora Johana Gutiérrez aseguró en 100%Noticias que “se fueron de vacaciones pero regresan el 21 de junio con una amenaza latente tienen que regresar a las aulas con el número de matrícula, quieren responsabilizar al maestro que son los causantes que los estudiantes no estén en las aulas de clases”, indicó Gutiérrez.

En un comunicado la Alianza Cívica señala que los maestros denuncian que los profesores con síntomas no tienen acceso a las pruebas PCR, para saber si sufren el padecimiento, y cuando presenten los síntomas son enviados a reposo como si se tratara de una gripe común, mientras las clases continúan sin ser suspendidas.