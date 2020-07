Turbas sandinistas intentan golpear y robar a periodista José Luis Sánchez

El periodista José Luis Sánchez reportero de Telenorte denunció que turbas sandinistas intentaron golpearlo y robarle su equipo de televisión en el sector del barrio 09 de Junio en Managua.

Sánchez contó que las turbas sandinistas estaban pintando un monumento y pensaron que los quería grabar con la cámara “sin intención de grabar a esta gente, me siguieron para golpearme y hasta me querían robar como es costumbre de estas personas, principalmente porque no estás de acuerdo con la ideología de su partido, gracias a Dios logré salir con bien”.

Leer más: Ministra de Educación reconoce que hay maestros contagiados de COVID-19 y rechaza que colegios sean “focos de contagio”

Según el periodista, el asalto fue frustrado gracias al apoyo de una ciudadana que abrió las puertas de su casa para que se refugiara de los agresores. “A cómo pude ingresé a la casa de una señora que le agradezco mucho y espero que Dios la guarde, así como ella me dijo que la sangre de Cristo me cubra con su protección” expresó Sánchez.

Leer más: Régimen sandinista "limita" ingreso de nicaragüenses al exigir requisito de presentar prueba covid-19, dice Colectivo de DDHH

El reportero laboró para 100%Noticias hasta que la dictadura Ortega-Murillo confiscó el medio de comunicación en diciembre del 2018.