Preso Político Richard Saavedra cumplió 11 meses en prisión

El preso político Richard Alexander Saavedra Cedeño cumplió 11 meses en prisión injustamente por el supuesto delito de robo agravado. La juez sandinista Adela Cardoza, Juez segundo distrito de juicio en Managua lo condenó a 5 años y seis meses de prisión.

Arelys Saavedra informó a 100%Noticias que su hermano se está dando por vencido “cree que va a cumplir su condena de 5 años y seis meses ahí adentro, cree que ya no hay forma de salir, pues se sienten abandonados”, expresó.

El prisionero político Richard Saavedra fue detenido por primera vez en el 2018 acusado por los supuestos delitos de Crimen Organizado, Entorpecimiento de los Servicios Públicos, Robo agravado, portación ilegal de armas de fuego o municiones. Además el Ministerio Público señaló a Saavedra de estar supuestamente a cargo de cuatro tranques en Managua. Fue liberado el 20 de mayo 2019 bajo la Ley de Amnistía, peso su liberación no duró mucho.

Saavedra fue recapturado el pasado el 26 de agosto del 2019, esta vez le fabricaron el delito de robo agravado. El privado de libertad fue denunciado por el CPC de su barrio.

Los familiares de Richard manifestaron a 100%Noticias “Ellos están más olvidados, porque antes se escuchaban que pedían la liberación de ellos, ahora ni eso” comentaron.

La abogada Yonarki Martínez informó que Richard presentó síntomas de coronavirus, pero logró recuperarse. “Estuvo con síntomas de coronavirus, gracias a Dios por el tratamiento que le podemos proporcionar mejoró” expresaron familiares.

Richard Alexander Saavedra Cedeño de 34 años de edad,padre de 2 niñas,ayudante de Albañil,de Managua Recapturado en agosto 2019, acusado por el jefe de sector de su barrio,con síntomas de Covid, Exijimos su libertad y la de los demás presos políticos. pic.twitter.com/RtG7Ff9SyE — Yonarqui Martinez (@YonarquiM) June 22, 2020

La hermana del preso político exige la liberación de todos los prisioneros “nosotros exigimos la liberación de los presos no sólo de mi hermano, que haya más presión contra el gobierno”. Al mismo tiempo, Arelys señaló que no reciben apoyo para llevar paquetes de alimentos al sistema penitenciario “no me estás preguntando pero el miércoles (hoy) es su visita, he buscado ayuda y nadie quiere ayudarnos” lamentó.

Richard tiene 33 años y tiene dos hijas menores de edad “las niñas preguntan por su papá, tienen casi 9 meses de no verlo” indicó su hermana a 100%Noticias.