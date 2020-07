Yonarki Martínez: Médicos forenses mintieron en juicio contra presos políticos de isla de Ometepe

La abogada Yonarki Martínez quien es defensora de una parte de los 7 presos políticos de la isla de Ometepe tildó como "mentiras" el testimonio que brindaron 3 médicos forenses en el juicio donde se procesa a los isleños por los delitos de lesiones graves, obstrucción de funciones, homicidio frustrado y robo agravado contra un oficial de policía del lugar.

"Es lamentable que los médicos, los forenses se estén prestando a mentir, a hacer diagnósticos ridículos" aseguró la defensora.

A Martínez le llamó particularmente la atención, el testimonio de la médico forense de Rivas quien dijo que el "dolor sin tener ningún tipo de equimosis, ematomas es una lesión cuando clínicamente eso es prácticamente absurdo. Estamos hablando que quiere modificar la medicina y jugar con inteligencia no solo de abogados y de juez sino del pueblo de Nicaragua" denunció Martínez.

También Martínez refutó el argumento de la sicóloga forense "como va a llegar a sala a decir que no le practicó test al señor Noel, al oficial Noel que es supuestamente la víctima y que tiene lesiones graves con solo verlo. Ella no se detuvo a hacerle ningún test, ella no se detuvo a hacerle ninguna otra prueba, no se detuvo a ver el expediente clínico, no se detuvo a preguntarle a las enfermeras si realmente el señor tenía alguna lesión sicológica y llegó a decir que su dictamen no tenía ningún error".

Para la defensora es sorprendente que los forenses realizaron su dictamen médico, sólo con el testimonio de los policías y concluyeron que los policías estaban "muy mal".

El juicio continuará este 15 de julio y se espera que concluya ese día, tras haber desfilado en cinco audiencias 29 testigos. Martínez espera que haya un veredicto de "no culpabilidad" y eso está en las manos del judicial Melvin Vargas.

El pasado 19 de abril oficiales de la policía irrumpieron entre un grupo de habitantes de la isla de Ometepe que conmemoraban un año más de la insurrección de abril del 2018. La policía detuvo a varios ciudadanos y en respuesta la población protestó, hubo varios ciudadanos que resultaron heridos por el ataque policial.

Los procesados son Enyel José López Mora, de 23 años; Yubran Abel Mora Romero, 27; Edwin Javier Mora Cajina, 23; Juana Estela López Alemán, 59; Edman Jhancarlos Mora Ortiz, 29; Justo Emilio Rodríguez López, 68, y Amilcar José Cerda Cruz, de 33.