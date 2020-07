Karen Lacayo denuncia represalias, reitera denuncia que le niegan visitar a su hermano Edward Lacayo

Karen Lacayo hermana del reo político, Edward Lacayo conocido como “La Loba Feroz” reiteró este martes su denuncia que desde el 16 de junio no ha podido ver a su hermano debido a que las autoridades del sistema penitenciario no le han brindado el calendario de visitas “no veo a mi hermano, tengo 3 semanas de estar pidiendo el calendario de visita. Ellos solo me dicen la otra semana la otra semana y nunca me lo dan” aseguró Lacayo.

De igual manera reveló que “ayer que fui a dejar paquetería me comenzaron a tomar fotos, videos y me enseñan un papel donde salgo con el Dr. Carmona y le dije es una denuncia, porque no me dejan ver a mi hermano, y me dijeron porqué no viniste a visita el día lunes no me has dado las visitas de él, entonces no viniste te la perdiste me dice” en referencia a la respuesta del oficial del penal de Tipitapa, que primero no le dan el calendario y luego le dicen que se perdió la visita programada y no se la informaron. Para Lacayo esto es un abuso, burla y completa violación a los derechos humanos.

De igual manera hizo un llamado a la Coalición Nacional que dejen de pensar en las elecciones y que se enfoquen en el tema de la liberación de los presos políticos “necesitamos que toda coalición, que el pueblo se una para nuestra salida. No tienen que pensar en elecciones, pedimos la liberación de presos políticos exigimos que liberen pronto a nuestros secuestrados políticos” enfatizó Karen Lacayo.